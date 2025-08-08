Conciertos

Paula Chavarría recordó un momento muy cercano que tuvo con Manuel Turizo

Paula Chavarría pudo cumplir un sueño gracias a Manuel Turizo

Por Yerlin Gómez Izaguirre
La periodista y presentadora de Repretel, Paula Chavarría, despejó las dudas respecto a un tema por el que no le dejan de preguntar y del que ella no había hablado antes porque no lo consideró necesario.
Paula Chavarría recordó un momento muy cercano que vivió con el cantante Manuel Turizo, un instante que muchas de sus fans desearían experimentar.

La comunicadora compartió en sus redes sociales un video de una entrevista realizada hace cuatro años mediante una llamada virtual.

Esta comunicación se dio cuando Paula trabajaba como locutora en Los 40.

“Hace cuatro años de esta entrevista en la que casi me desmayo 78 veces”, escribió Chavarría. Además agregó: “Se buscan amigas que lo amen como yo para ir el sábado”.

El artista colombiano se presentará en concierto este sábado 9 de agosto, en el Anfiteatro de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, en lo que será un espacio de encuentro, emoción y recuerdos memorables.

Manuel Turizo es reconocido por éxitos como: “En Privado”, “Una Lady Como Tú”, “La Bachata” y “El Merengue”.

Paula Chavarría tuvo la oportunidad de entrevistar a Manuel Turizo.
Paula Chavarría tuvo la oportunidad de entrevistar a Manuel Turizo. (Paula Chavarría/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

