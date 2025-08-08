Paula Chavarría recordó un momento muy cercano que tuvo con Manuel Turizo. (Instagram/Instagram)

Paula Chavarría recordó un momento muy cercano que vivió con el cantante Manuel Turizo, un instante que muchas de sus fans desearían experimentar.

LEA MÁS: Artista tico revela lo que sintió al ser invitado por Manuel Turizo a su concierto

La comunicadora compartió en sus redes sociales un video de una entrevista realizada hace cuatro años mediante una llamada virtual.

Esta comunicación se dio cuando Paula trabajaba como locutora en Los 40.

LEA MÁS: Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica

“Hace cuatro años de esta entrevista en la que casi me desmayo 78 veces”, escribió Chavarría. Además agregó: “Se buscan amigas que lo amen como yo para ir el sábado”.

El artista colombiano se presentará en concierto este sábado 9 de agosto, en el Anfiteatro de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, en lo que será un espacio de encuentro, emoción y recuerdos memorables.

Manuel Turizo es reconocido por éxitos como: “En Privado”, “Una Lady Como Tú”, “La Bachata” y “El Merengue”.