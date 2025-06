Artista tico revela lo que sintió al ser invitado por Manuel Turizo a su concierto. (MAYELA LOPEZ)

Dani Maro, artista nacional y exparticipante de Nace una estrella, nos contó lo que sintió al ser invitado por Manuel Turizo para abrir su concierto.

El tico será el encargado de abrir el espectáculo el próximo sábado 9 de agosto en el Anfiteatro de Parque Viva.

Dani ha ganado fuerza con su propuesta dentro de los géneros urbanos, y esta vez tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de personas.

“Es la primera vez que me pasa y se siente muy bonito, porque a los que hemos pasado un proceso en este sueño de la música, música original, es bastante complicado, no es sencillo.

Dani Maro fue participante de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

“Entonces, cuando llegan y le dicen a usted que un artista lo elige para hacer esto, es un tema muy bonito, porque todo lo que he hecho ha valido la pena, porque si a él no le gusta, no me pone y ya. Gracias a Dios, me siento muy contento”, nos contó el cantante.

Gracias a su estilo auténtico y una energía que conecta con generaciones, el costarricense ha logrado posicionarse como uno de los nuevos talentos emergentes de la escena local.

Su música, que ha venido ganando espacio en plataformas digitales y redes sociales, representa la fuerza creativa de una nueva ola de artistas costarricenses.

Para Dani Maro, cuyo nombre de pila es Daniel Fonseca, la música del colombiano ha dejado huella tanto en grandes como en pequeños, y destacó cómo ha sabido mantenerse vigente.

Manuel Turizo es uno de los artistas del momento. (Cortesía Sony Music)

Aunque el tico reconoce que aún no ha logrado un éxito comercial, su trabajo ha comenzado a abrirle puertas importantes.

“Yo no he pegado una canción. La gente que me conoce a mí y les gustan mis canciones, pero no he pegado una y esto lo digo porque es un trabajo de hormiga que se va a haciendo poco a poco.

“Estas cosas hacen que uno no pierda la fe y que pueda seguir trabajando más constantemente; quizás Dios en sus planes quiere que más personas puedan escuchar y que la recompensa cada día sea más grande”, comentó Dani.

Dani Maro ha sido telonero de varios conciertos. (MAYELA LOPEZ)

Esta será un gran momento para que más personas descubran su música, conecten con sus letras y lo sigan en plataformas como Spotify y redes sociales, apoyando así el talento nacional.

Entre sus canciones destacan “Se me olvidó”, “Vueltas”, “Samu” y “Real”, disponibles en Spotify.

El concierto de Turizo forma parte de su “201 Tour”, en el cual recorrerá más de 25 ciudades en América Latina, Estados Unidos y, próximamente, Europa. En Costa Rica, el evento tendrá un aforo reducido, lo que permitirá una experiencia más cercana entre el público y el artista.

Las entradas ya están disponibles y usted las puede adquirir por medio de www.eticket.cr con precios que van desde los 39.500 colones.