Paula Chavarría aclaró algo por lo que no le dejan de preguntar

La periodista y presentadora de Repretel, Paula Chavarría, se refirió al asunto de si está viviendo con sus papás o si ya se independizó, una gran curiosidad que no dejaba en paz a sus seguidores.

Pau confirmó que desde hace mucho tiempo dejó de vivir con sus papás, y que por eso ahora muestra mucho en redes esa otra faceta de “ama de casa” y cocinera. Eso sí, no se refirió a si estaba viviendo sola o con su novio, el futbolista José Gabriel Vargas.

“Me han llegado muchos mensajes sobre si ya no vivo con mis papás, y me parece curioso que estén preguntando tanto eso, quizá porque nunca me habían visto tan independiente como ahora”, afirmó antes de responderles a los curiosos.

“Pero sí, hace un montón que no vivo con mis papás, solo que ya saben que soy un poco reservada con mi vida privada. Soy un poco rara con esas cosas, no sé si eso se debería contar por acá o no. Hace tanto no vivo con ellos (sus papás), igual los visito y, a veces, me quedo varios días porque los amo, los extraño y a mis perritos. Estoy mucho con ellos, pero ya no vivo con ellos”, confesó la guapa.

Pau se dio a conocer en el medio trabajando en VM Latino, el canal de la música, en el que obtuvo el impulso para tiempo después llegar a Repretel, donde estuvo como panelista del desaparecido Conexión fútbol y presentadora del programa Club Gamers, que se emitió el año pasado.

Actualmente, la bella sigue vinculada a la televisora de La Uruca, pero como rostro del programa Nova View, un micro informativo que se transmite en las salas de cine de Nova Cinemas, que es propiedad de Grupo Repretel.