El trofeo que ganó el Puerto está en una casa de habitación

Agnes Mc Adam, una señora de 76 años y porteña por los cuatro costados, guarda en su casa de habitación el logro más preciado, futbolísticamente hablando, que ha ganado la provincia de Puntarenas.

Se trata del trofeo de campeón nacional que ganó el Municipal Puntarenas en 1986, en una recordada final contra Liga Deportiva Alajuelense.

Agnes Mc Adam guarda como un tesoro el trofeo que ganó el Municipal Puntarenas. (Cortesía Juan Navas)

Agnes sigue siendo porteña y apuntada mil por mil con el Puntarenas F.C. al que le ayuda en boletería o en cuanta cosa le pidan. Además, dice que mantiene una buena relación con Héctor Trejos, presidente del PFC.

El equipo chuchequero ha dado la sopresa y está en la semifinal que disputará ante el Club Sport Herediano este domingo, a las 3 p.m. en el Estadio Lito Pérez.

Desórdenes administrativos en los inicios de los años 2000 y una serie de sucesos fueron los que hicieron que el trofeo llegara a manos de Mc Adam, desde el 2003.

Pero, aquí la pregunta clave es ¿por qué el trofeo del campeón nacional de 1986 está en una casa de habitación? Doña Agnes habló con La Teja y nos contó cómo está el asunto.

“Toda una vida fui directiva del equipo (Municipal Puntarenas) y del grupo de apoyo del cuadro y llegó un momento que fui hasta presidenta (en el 2003). El señor Álvaro Moreno, que era el presidente (en el 2001-02) decidió que iba a vender los activos del Municipal y que el equipo iba a desaparecer. Yo me le paré en una reunión y le dije que no podía hacer eso porque el equipo tenía socios y era de los socios y no de él y me dijo, ‘¿quién se hace cargo?’. Yo levanté la mano y me hice cargo del equipo, quedé inscrita en el registro y lo mantuve en segunda, porque disputamos una final (una repesca) para ir a tercera división contra Santa Ana”, explicó.

El último trofeo que ganó Puntarenas (el PFC en este caso) fue el de campeón de segunda división, en mayo de este año. (Alonso Tenorio)

“En esos momentos, la casa club se estaba deteriorando y allí había muchas cosas del club, trofeos de subcampeón y se estaban perdiendo. Se los estaban llevando. Me di a la tarea de recoger las fotos de los expresidentes y los hice llegar a la familia y entregué algunos trofeos también a familiares de jugadores. Pero yo dije, este trofeo es mío”.

Puntarenas FC acude a la afición para mejorar su estadio

Doña Agnes fue esposa de José Antonio ‘Culito’ Mendoza, ex jugador del Municipal Puntarenas, quien falleció el 9 de febrero del 2021. El hijo de ambos, José Mendoza también fue jugador del PFC y de fútbol playa.

“El trofeo yo se lo he ofrecido a la Casa de la Cultura, a la Municipalidad, al Incoop, a la Casa Artesanía pero siempre y cuando hagan una urna, algo bonito y sea expuesto al público, porque este fue el primero fuera de la Meseta Central que quedó campeón”, explicó.

“Yo siempre ayudé al club, a Alejandra Ordoñez (ex presidenta del PFC) y sabía que yo tenía el trofeo, pero nunca nadie ha hecho como el intento por tenerlo. No se lo voy a dar a cualquiera, ese trofeo es mi vida”.

-¿Y no se la ha ofrecido a la gente del PFC?

Figura de Puntarenas pensó dejar el fútbol cuando trabajó en construcción

- Con Héctor Trejos (presidente del PFC) tengo amistad, pero lo que yo digo es que son una empresa privada, el día de mañana se deshacen del equipo y el trofeo qué…, lo que ganen como PFC ellos lo guardarán, pero son cosas aparte. Amo a los dos equipos, pero primero está el Municipal Puntarenas por eso yo lo guardo con toda mi alma. Si me promete que le van a dar un buen trato y que va a estar en un lugar donde nadie se lo robe yo lo doy, porque este trofeo no es como los de ahora que ni pesan, este es de verdad. Viera lo que pesa. La placa ya no es legible y el salitre de la costa lo deteriora. Ya lo he mandado a arreglar.

Los porteños han presentado un equipo fuerte que ha dado la sopresa y está en semifinales.

- ¿Supongo que tiene más valor sentimental para usted?

- Para mi no tiene ningún valor económico,, todo lo hago por lo sentimental porque toda mi vida fui porteña, mi esposo fue jugador de Puntarenas y he andado detrás del equipo. Vivo frente al estadio, el estadio es mi otra casa. Alejandra se lo puede decir y don Héctor ha sido compañero de juntas directivas. Yo les ayudo todavía y había dicho que el día que volviera a primera me podía morir tranquila y ya lo hicieron.

-¿Cómo ve la semifinal ante el Herediano?

- Es un equipo muy fuerte, pero aquí es diferente, tenemos esa garra, aquí dejan el invicto. Vamos a pasar.