Deportes

El zafis de Harrick McLean frente al nuevo presidente del Saprissa

Roberto Artavia fue invitado a 120 Minutos de Monumental y Karrick McLean le dio la bienvenida con una importante cruzada de cables

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Saprissa, y fue invitado a 120 Minutos para que cuente más sobre sus proyectos con el club morado; sin embargo, recién llegando, Harrick McLean le dio una bienvenida con una cruzada de cables.

“Tenemos de invitado al nuevo presidente del Saprissa, Juan Carlos Artavia”, dijo McLean, que de inmediato fue corregido por sus compañeros.

Periodista de deportes Harrick McLean
Harrick McLean tuvo un safis dando la bienvenida a 120 Minutos al nuevo presidente de Saprissa (Marvin Caravaca)

“Ya empezamos mal”, dijo Roberto por la confusión en su nombre por parte de Harrick.

LEA MÁS: Óscar “Machillo” Ramírez explicó por qué todavía reniega de la existencia de la ‘campeonitis’

“Un saludo para don Juan Carlos Rojas; como uno está acostumbrado al presidente de Saprissa, que sea Juan Carlos Rojas, se me cruzaron los cables”, dijo Harrick, ofreciendo una disculpa a Artavia, que al final todos se lo tomaron con humor por el safis de McLean.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Roberto ArtaviaHarrick McLean120 MinutosSaprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.