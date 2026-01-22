El zafis de Harrick McLean frente al nuevo presidente del Saprissa

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Saprissa, y fue invitado a 120 Minutos para que cuente más sobre sus proyectos con el club morado; sin embargo, recién llegando, Harrick McLean le dio una bienvenida con una cruzada de cables.

“Tenemos de invitado al nuevo presidente del Saprissa, Juan Carlos Artavia”, dijo McLean, que de inmediato fue corregido por sus compañeros.

Harrick McLean tuvo un safis dando la bienvenida a 120 Minutos al nuevo presidente de Saprissa (Marvin Caravaca)

“Ya empezamos mal”, dijo Roberto por la confusión en su nombre por parte de Harrick.

“Un saludo para don Juan Carlos Rojas; como uno está acostumbrado al presidente de Saprissa, que sea Juan Carlos Rojas, se me cruzaron los cables”, dijo Harrick, ofreciendo una disculpa a Artavia, que al final todos se lo tomaron con humor por el safis de McLean.