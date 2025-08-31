Elián Quesada no jugó el clásico, pero dejó un picante mensaje luego de la victoria de Alajuelense

Elián Quesada, jugador de Alajuelense dejó un picante mensaje luego del clásico contra Saprissa. Concacaf.com. (Concacaf.com/Concacaf)

El lateral Elián Quesada no sumó minutos en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, pero dejó un picante mensaje, luego de la victoria de los rojinegros 1-0 en Tibás.

Hace unos días, en su cuenta de X, el jugador, de 20 años, dejó un mensaje de expectativa: un emoji de un reloj de arena y el sábado, apenas se dio el pitazo final en el juego ante los morados, respondió a ese mensaje con un +3 y un emoji de carita feliz.

De inmediato, aficionados liguistas le dejaron sus mensajes de apoyo:

“Te quiero mucho mi gunner manudo. Tu momento también llegará, ya vas a ver”. “Paciencia, pronto llegará su oportunidad”. “Como te quiero Elián”.

El exjugador del Arsenal suma apenas 11 minutos en el presente campeonato, los cuales sumó en el partido contra Guadalupe, del 3 de agosto pasado y en la Copa Centroamericana, contra el Managua estuvo durante 62 minutos.