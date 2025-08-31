Deportes

Elián Quesada no jugó el clásico, pero dejó un picante mensaje luego de la victoria de Alajuelense

Elián Quesada, lateral de 20 años, de Alajuelense, apenas suma 11 minutos en el Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Elián Quesada y Alejandro Bran podrían ver acción en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, luego de jugar en Nicaragua.
Elián Quesada, jugador de Alajuelense dejó un picante mensaje luego del clásico contra Saprissa. Concacaf.com. (Concacaf.com/Concacaf)

El lateral Elián Quesada no sumó minutos en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, pero dejó un picante mensaje, luego de la victoria de los rojinegros 1-0 en Tibás.

Hace unos días, en su cuenta de X, el jugador, de 20 años, dejó un mensaje de expectativa: un emoji de un reloj de arena y el sábado, apenas se dio el pitazo final en el juego ante los morados, respondió a ese mensaje con un +3 y un emoji de carita feliz.

LEA MÁS: Washington Ortega le dedicó la victoria de Alajuelense a un compañero que pasa por duro momento

De inmediato, aficionados liguistas le dejaron sus mensajes de apoyo:

“Te quiero mucho mi gunner manudo. Tu momento también llegará, ya vas a ver”. “Paciencia, pronto llegará su oportunidad”. “Como te quiero Elián”.

LEA MÁS: Alajuelense da a conocer su fichaje bomba para el Apertura 2025

Elián Quesada, jugador de Alajuelense dejó picante mensaje luego del clásico. Captura de pantalla.
Elián Quesada, jugador de Alajuelense dejó picante mensaje luego del clásico. Captura de pantalla. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

El exjugador del Arsenal suma apenas 11 minutos en el presente campeonato, los cuales sumó en el partido contra Guadalupe, del 3 de agosto pasado y en la Copa Centroamericana, contra el Managua estuvo durante 62 minutos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseElián QuesadaTorneo de Apertura 2025Saprissa
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.