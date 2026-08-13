Elián Quesada se sinceró y habló por primera vez de su salida de Alajuelense

Elián Quesada dio sus primeras declaraciones, desde que dejó Alajuelense para convertirse en nuevo jugador de Pérez Zeledón.

El joven de 21 años se convirtió en uno de los refuerzos de los guerreros para la presente temporada y ya está de lleno con el equipo generaleño, luego de su paso por la Selección Preolímpica, que participó recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A través de las redes sociales de PZ, Quesada dijo cómo se siente con esta nueva oportunidad y cómo la pasó en el equipo rojinegro.

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Elián Quesada dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Pérez Zeledón. Foto: tomada de Facebook Municipal PZ. ( Foto: tomada de Facebook Municipal PZ./Foto: tomada de Facebook Municipal PZ.)

“Un año muy difícil”

El jugador dijo que se siente muy bien y no se arrepiente de dar el salto al equipo generaleño, pues quería sumar minutos.

“Me siento muy bien, tomé esta decisión para jugar más, agarrar confianza. Hablé con el cuerpo técnico, con Robert Arias y me dijo que era un buen paso para mi carrera. Espero poder ayudar a los compañeros”, dijo.

Elián reveló que el último año, mientras estuvo en la LDA fue duro para él.

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“Fue un año un poco difícil, todos queremos jugar, a veces son cosas de la vida y toca seguir.

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“Espero que el equipo pueda luchar por los primeros lugares, espero ayudarle a mis compañeros y trabajar en mi desempeño”, destacó.

¿Qué le ha parecido el cantón josefino?

“Hace un poco de calor, pero el lugar es muy lindo. Me gusta mucho y la afición apoya mucho, lo vi cuando vine a jugar con la Liga.

“Quiero dar el 100 por ciento en los partidos y espero conocer a la afición y sentir el apoyo”, dijo.