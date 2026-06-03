Elián Quesada vuelve a llamar la atención de la Selección de Costa Rica

Elián Quesada, jugador de Alajuelense, vuelve a estar en la órbita de la Selección Nacional, ya que fue tomado en cuenta por el técnico Randall Azofeifa para dos partidos amistosos que tendrá la Sub-23.

Costa Rica enfrentará a Cuba en dos enfrentamientos, los días 9 y 11 de junio, a las 10:30 de la mañana, en las instalaciones del Proyecto Gol.

Estos partidos servirán como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

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Elián Quesada, jugador de Alajuelense vuelve a estar en la órbita de la Selección Nacional. Foto: prensa LDA. (Concacaf.com/Concacaf)

La convocatoria

Estos son los jugadores que llamó el entrenador.

- Porteros: Daniel Velásquez (Alajuelense), Emmanuel Garita (Herediano), Marshall Alfaro (Herediano).

- Defensas: Derek Cordero (Puntarenas FC), Elián Quesada (Alajuelense), Emanuel Salazar (Municipal Liberia), Jean Carlo Batista (Sporting FC), José Arias (Inter San Carlos), Julián González (Deportivo Saprissa), Keymar McLean (Herediano).

- Volantes: Alberth Barahona (Saprissa), Claudio Montero (Cartaginés), Daniel González (Herediano), Jacob Zúñiga (Sporting FC), Jared Ríos (Municipal Liberia), Matías Rojas (Sporting FC).

- Delanteros: Abner Hudson (Herediano), Dylan Masís (San Carlos), Dylan Ramírez (Sporting FC), Elijan Nelson (ATS Krefeld de Alemania), Esteban Cruz (Alajuelense), Johnny Myrie (Saprissa), Kendall Gómez (San Carlos), Pablo Álvarez (Puntarenas FC).

“Hemos ido integrando ciertos jugadores que tal vez no habían tenido la oportunidad de estar en la selección nacional y los hemos ido introduciendo en la dinámica de lo que es estar en la selección.

“Aquí lo principal es irles dando ese rodaje a los jugadores, ritmo de competencia internacional y que cada vez se sientan más cómodos con la oportunidad de jugar a un ritmo diferente y a una alta exigencia”, dijo el técnico.