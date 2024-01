Elías Aguilar dice que jugar en Santa Bárbara le trajo grandes recuerdos del Herediano

Elías Aguilar está feliz de la vida por volver a jugar en Heredia. (MAYELA LOPEZ)

El regreso del Club Sport Herediano a su provincia fue uno de los detalles más sobresalientes de la primera fecha del Clausura 2024 y uno de los jugadores del Team que más lo disfrutó fue Elías Aguilar.

El Profeta florense estaba muy feliz de que el equipo de sus amores arrancara la temporada en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y contó que el partido lo hizo transportarse en el tiempo.

“Muy bonito, la verdad es que se me vino un ‘flashback’ de cuando se jugaba ahí (estadio Rosabal Cordero), era muy complicado para los equipo rivales. Nos costó muchísimo el partido, tuve muy buenas opciones de gol, pero Pérez Zeledón hizo un partido muy bueno (El Team ganó 1-0).

“El aficionado herediano siempre tiende a ser de la provincia, se vio reflejado durante todo el partido, muy feliz por cómo se está viviendo todo. Felicitar a la directiva porque se ha esforzado para tener todo en línea para competir acá mientras está el Rosabal, yo me sentí muy bien y se sintió un momento retro”, comentó.

Uno de los detalle que más le llamó la atención fue el sector noroeste de la gradería, pues dice que era calcada a la famosa curva del Rosabal.

También se tomó unos minutos para felicitar a Yendrick Ruiz por ser clave en la victoria y que a más de un florense le desbloqueó viejos recuerdo.

“Le agradecí, sé que le ha costado mucho volver por la lesión del talón, es un baluarte para nosotros, un líder positivo, feliz por él”, sentenció.

ADN florense

Elías también metió la cuchara en el tema del ADN que ha causado un revuelo en el torneo, dejando claro que en el Team sí existe y que con este regreso a la provincia lo recuperó.

“Para mí sí es muy importante el ADN, uno joven tiende a buscar al equipo con el que su jugador favorito creció, a mí me pasó eso, aquí me crié al lado de muchísimos jugadores, aprendí muchísimo y eso siempre va a existir porque, si no, no existirían las aficiones y otras cosas que rodean al fútbol y se acabaría la pasión.

“Desde que llegué estoy muy agradecido con la gente, me ha hecho sentir muy feliz, a veces uno deja de lado un montón de cosas para ganar otras, creo que la felicidad que estoy sintiendo aquí no la había tenido antes y lo mínimo que puedo hacer es esforzarme de la mejor manera”, finalizó.