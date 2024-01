Jafet Soto se fue con todo contra Alajuelense en medio de la tormenta causada por Erick “Cubo” Torres

Jafet Soto dirigió sus primeros ataques contra Alajuelense este 2024. (MAYELA LOPEZ)

Herediano entró en el ojo del huracán este domingo cuando recibió la pésima noticia de que su fichaje bomba, el mexicano Erick “Cubo” Torres no podría jugar con ellos debido a una posible sanción, al salir positivo en un control antidopaje.

La situación del Cubo en el cuadro florense fue sin duda el tema del día, del que se habló en todos los medios y como era lo obvio, se le preguntó a Jafet Soto, presidente rojiamarillo, durante la conferencia de prensa posterior al partido ante Pérez Zeledón de este domingo en el arranque del Clausura 2024, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El jerarca dio algunos motivos de lo que sucede en el caso y afirma estar tranquilo, ya que cuando hizo el negocio por el goleador con Guanacasteca lo dejaron pendiente en espera de cómo saldría el atacante de esta situación, ya que si había sanción no había negocio.

Justo allí es cuando tiró el filazo y empezó a atacar a Alajuelense, sin que nadie lo mencionara, por lo que originalmente era una pregunta sobre cómo harían con el Cubo, acabó en una respuesta más tirándole a la Liga, como tantas otras veces lo hace. Palabras que replicaron muchos medios.

“Tenemos una excelente relación con Guanacasteca y no tenemos problemas. Hablaremos con Jorge Arias para solucionar algunos temas que quedarían ahí pendientes dentro de la negociación del Cubo y no como dijo un dirigente de la Liga que dijo que ‘Guanacaste es Herediano y Herediano es Guanacaste. Yo creo que no lee mucho, a don Marco (Vásquez) le cuesta porque no lee mucho los periódicos, las páginas de Internet o los medios, cuando se explicó que un jugador desea tratar con una persona de fútbol y yo lo soy”, dijo.

“Por ahí les ganó en que sé de fútbol y no de repente un gerente, un presidente o un vocero que nunca jugaron nada, entonces les ganó y tienen que justificar su falta de capacidad de negociación haciendo y dejando cosas en el aire. Le digo a don Marco que cuando hable, lo haga con más bases”, tiró.

Marco Vásquez fue el foco de los filazos de Jafet Soto. (MAYELA LOPEZ)

Soto no se detuvo allí, fuera de la bronca o la negociación con el Cubo continuó su ataque afirmando que Alajuelense está inflando el mercado al decir que le querían pagar una barbaridad a Jesús Godínez, aunque no habló ni específico cuáles son los montos a los que refiere. Solo tiró la pedrada

“En el tema del Cubo hasta ventaja le di a la Liga para que negociaran. No me metí de lleno y como dijo el jugador llegó a Herediano porque yo lo convencí. La Liga no lo convenció. Por ejemplo, a Chuy le ofrecieron una barbaridad, un salario altísimo y me sorprendí porque están inflando el mercado. Creo que esto se está saliendo de control”.

Las pedradas de Soto contra Alajuelense son cada cierto tiempo, esta es la primera del 2024.