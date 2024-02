Elías Aguilar habló como todo un capitán y mandó a sus compañeros un fuerte mensaje

Elías Aguilar apeló al profesionalismo de sus compañeros para que las expulsiones se detengan en los partidos importantes. (JOHN DURAN)

Fernán Faerron el torneo pasado ante Alajuelense, Orlando Galo en la final ante el Saprissa y ahora John Jairo Ruiz ante Toluca por la Copa de Campeones de Concacaf. Al Team lo siguen las expulsiones tontas.

Perder a jugadores en partidos y momentos determinantes es algo que vienen arrastrando los rojiamarillos, detalle que le consultaron al diez florense, Elías Aguilar, quien fue muy sincero y directo con su apreciación.

El Profeta fue claro al indicar que es algo que se tiene que frenar de una buena vez y hasta dijo que sus compañeros tienen que ser más responsables con las decisiones que están tomando en la cancha.

“Nos condicionamos otra vez por medio de una expulsión, en la final ahora en diciembre nos pasó igual, son cosas que nos afectan porque ellos son un rival muy calificado y nosotros tuvimos que hacer doble esfuerzo, por lo que a veces llegas a las jugadas tarde. Es un torneo internacional en el que tienes que estar once contra once. Es una situación complicada difícil”, destacó tras el partido a los medios presentes.

Aguilar afirma que es un tema que sin discusión alguna tendrán que hablar en el camerino.

“Siento que todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, el fútbol es de contacto, pero creo que es muy repetitivo. No digo que Saprissa no hubiera sido campeón si en la final nos falta un hombre, pero creo que hubiera sido una mejor manera para competir.

“Es difícil, acá todos somos responsables, pero hay que ser un poquito más responsables con el equipo, hay que respetar mucho a Heredia, a la institución a la que pertenecemos. No importa quién sea el que lo haga, el tema es que no pase, el equipo se veía bien y tal vez con once, no sé, igual nos hubieran ganado, pero siento que hubiera sido otro partido y hubiéramos competido de tú a tú con ellos”, agregó.