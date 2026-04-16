Ella es Daniela, la aficionada de Boca Juniors que se hizo viral luego de una entrevista

Una entrevista, en la previa del juego entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores se volvió viral y su protagonista está probando las mieles de la fama.
El martes anterior, en las inmediaciones de la Bombonera, un periodista, llamado Nicolás Lauces conversó con una joven, llamada Daniela, a través de su canal, llamado AZZ.
Según el medio Infobae, Nicolás Luaces trabaja en el canal AZZ y en el último tiempo se destacó por las entrevistas en los alrededores de las canchas. Además, condujo algunos programas en streaming y también en Radio La Red, donde también forma parte de la mesa de la programación.
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En cuanto a la joven, su perfil de Instagram, en donde se identifica como Daniela (@danielaiker_) pasó de ser privada a sumar más de 47 mil seguidores. La muchacha comparte contenido en la playa, en la casa de Boca y fue a Miami, mientras el equipo estuvo en el Mundial de Clubes, del año pasado.
Lo que pasó en la entrevista
El comunicador le hizo preguntas a la joven, quien estudia psicología, sobre el presente del equipo xeneize y Daniela demostró ser una hincha con todas las de la ley, del equipo sudamericano y minutos después, ambos comenzaron a hablar de su lugar de residencia.
El momento más épico fue cuando Nicolás le solicitó a la aficionada que siguiera la cuenta del medio en Instagram. Al inicio, Daniela no estuvo muy de acuerdo, pero segundos después, la muchacha respondió: “No me molesta si me lo pasás”, provocando las risas y los aplausos de quienes estaban cerca de la pareja.