Ella es Daniela, la aficionada de Boca Juniors que se hizo viral luego de una entrevista

Una entrevista, en la previa del juego entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores se volvió viral y su protagonista está probando las mieles de la fama.

El martes anterior, en las inmediaciones de la Bombonera, un periodista, llamado Nicolás Lauces conversó con una joven, llamada Daniela, a través de su canal, llamado AZZ.

Según el medio Infobae, Nicolás Luaces trabaja en el canal AZZ y en el último tiempo se destacó por las entrevistas en los alrededores de las canchas. Además, condujo algunos programas en streaming y también en Radio La Red, donde también forma parte de la mesa de la programación.

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Daniela, aficionada de Boca Juniors que se hizo viral durante una entrevista. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)

En cuanto a la joven, su perfil de Instagram, en donde se identifica como Daniela (@danielaiker_) pasó de ser privada a sumar más de 47 mil seguidores. La muchacha comparte contenido en la playa, en la casa de Boca y fue a Miami, mientras el equipo estuvo en el Mundial de Clubes, del año pasado.

La entrevista viral en la previa de un partido de Boca Juniors

Lo que pasó en la entrevista

El comunicador le hizo preguntas a la joven, quien estudia psicología, sobre el presente del equipo xeneize y Daniela demostró ser una hincha con todas las de la ley, del equipo sudamericano y minutos después, ambos comenzaron a hablar de su lugar de residencia.

Daniela es estudiante de psicología. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)

El momento más épico fue cuando Nicolás le solicitó a la aficionada que siguiera la cuenta del medio en Instagram. Al inicio, Daniela no estuvo muy de acuerdo, pero segundos después, la muchacha respondió: “No me molesta si me lo pasás”, provocando las risas y los aplausos de quienes estaban cerca de la pareja.

Daniela no esconde su amor por el equipo xeneise. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)