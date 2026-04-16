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Ella es Daniela, la aficionada de Boca Juniors que se hizo viral luego de una entrevista

El martes anterior, una entrevista a una aficionada de Boca Juniors se hizo viral, le contamos quién es la joven

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Una entrevista, en la previa del juego entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores se volvió viral y su protagonista está probando las mieles de la fama.

El martes anterior, en las inmediaciones de la Bombonera, un periodista, llamado Nicolás Lauces conversó con una joven, llamada Daniela, a través de su canal, llamado AZZ.

Según el medio Infobae, Nicolás Luaces trabaja en el canal AZZ y en el último tiempo se destacó por las entrevistas en los alrededores de las canchas. Además, condujo algunos programas en streaming y también en Radio La Red, donde también forma parte de la mesa de la programación.

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Daniela, aficionada de Boca Juniors
Daniela, aficionada de Boca Juniors que se hizo viral durante una entrevista. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)

En cuanto a la joven, su perfil de Instagram, en donde se identifica como Daniela (@danielaiker_) pasó de ser privada a sumar más de 47 mil seguidores. La muchacha comparte contenido en la playa, en la casa de Boca y fue a Miami, mientras el equipo estuvo en el Mundial de Clubes, del año pasado.

La entrevista viral en la previa de un partido de Boca Juniors

Lo que pasó en la entrevista

El comunicador le hizo preguntas a la joven, quien estudia psicología, sobre el presente del equipo xeneize y Daniela demostró ser una hincha con todas las de la ley, del equipo sudamericano y minutos después, ambos comenzaron a hablar de su lugar de residencia.

Daniela, aficionada de Boca Juniors
Daniela es estudiante de psicología. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)

El momento más épico fue cuando Nicolás le solicitó a la aficionada que siguiera la cuenta del medio en Instagram. Al inicio, Daniela no estuvo muy de acuerdo, pero segundos después, la muchacha respondió: “No me molesta si me lo pasás”, provocando las risas y los aplausos de quienes estaban cerca de la pareja.

Daniela, aficionada de Boca Juniors
Daniela no esconde su amor por el equipo xeneise. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)
Daniela, aficionada de Boca Juniors
A Daniela le encanta la playa. Foto: Instagram Daniela. ( Foto: Instagram Daniela. /Foto: Instagram Daniela.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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