Según nuestras proyecciones sí, con el alquiler de los locales y espacios a socios. Recuerde que no podemos vender nada del estadio porque no es nuestro, no nos pertenece, por eso tendrá un préstamo a 15 o 20 años que se consigue con las hipotecas sobre el inmueble, lo que se hace es pagar mensualmente o por año. Del mismo cuero salen las correas.