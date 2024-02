En Alajuelense trabajan extra en lo que ha sido su principal debilidad en el Clausura 2024

Jonathan Moya reconoce que la definición ha sido un problema para Alajuelense en el Clausura 2023. (Lilly Arce)

Alajuelense realizó el sábado ante Herediano más de 20 remates, la mayoría lejos del marco, en un partido en el que perdió 1-0 con un rival que le hizo dos tiros directos.

En la Liga saben que en definición están debiendo, que ha sido su talón de Aquiles y es un tema en el que deben enfocarse aún más para sacar los siguientes resultados como el partido de este viernes ante Santos a las 8 p.m en el estadio Morera Soto.

Jonathan Moya, delantero rojinegro contó que a lo interno quedaron dolidos y molestos con una situación así pues de nada vale generar buen juego sino puedes transformar las opciones en gol.

“Nos ha faltado ser más contundentes frente al marco, tomar mejores decisiones, este último partido creo que lo hablamos entre todos, lo lamentamos muchísimo el hecho que tuvimos bastantes llegadas al marco, mucha posesión del balón, que las personas que pudieron ver el partido vieron que Heredia tuvo dos oportunidades o tal vez una y la concretaron.

“Eso nos da un poco de coraje porque creo que hicimos en la parte dinámica, de esfuerzo, de estrategia hicimos un buen partido, pero al final así es el fútbol, nos llegan una vez y nos pueden anotar, creo que esos detallitos son los que tenemos que mejorar y lo que hemos hecho durante la semana. Esperemos que el próximo partido en casa estemos finos en esos detalles”, comentó.

Trabajar horas extras es parte de las soluciones que el atacante destaca y que han sido parte de las medidas para corregir esos problemas.

Alajuelense ha tenido notorios problemas de definición en este torneo. (Lilly Arce)

Jonathan Moya comenta que ha hecho Alajuelense para mejorar en definición

“Sí, lo hemos trabajado, lo hemos reforzado, porque no es que no lo trabajemos, siempre lo hacemos durante la semana y cada partido el profe lo analiza muy bien y lo implementamos dentro de la cancha. El partido pasado fue así, lastimosamente no concretamos y no tomamos las mejores decisiones en algunas jugadas cuando llegamos a cuarto de cancha para adelante que es lo que nos ha faltado”

“El esfuerzo y el sacrificio no lo vamos a poner en duda, pero creo que esos últimos detallitos, el tratar de estar más finos es lo que nos ha faltado para ser más contundentes en casa”, explicó.

Sobre lo que será el Santos, Moya afirma que deben tener claro que es posible que, como otros rivales que van al Morera, hagan un partido totalmente diferente al que suelen ir a hacer a otros estadios.

“Cuando vienen acá a jugar a nuestra casa los equipos suelen hacer un partido totalmente diferente al que vayan hacer a otros estadios sin menospreciar a los demás equipos, pero creo que nos miden diferente y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas”, finalizó.

