En Herediano revelan los verdaderos motivos por los que Hernán Medford fue despedido

La salida de Hernán Medford del Herediano fue un bombazo que estremeció el fin de semana; tras tan solo 41 días en el Team, lo dejaron ir tras perder el sábado ante Puntarenas FC.

En declaraciones brindadas, Gustavo Pérez, gerente deportivo del club rojiamarillo, profundizó un poco acerca de lo sucedido en el tramo final del tiempo del Pelícano y por qué decidieron despedirlo.

“En estos momentos, cuando se tienen que tomar decisiones, evidentemente, se hace algo consensuado con lo que es Fuerza Herediana y sus directivos, se analizó muy bien y en profundidad el tema del rendimiento del equipo y se tomaron decisiones.

“Sabemos que debemos estar en una mejor posición y, en relación con esos resultados, es que se tomó la decisión para no continuar con Hernán. Me tocó hacer la llamada y conversar con él, también le agradecemos este tiempo; de verdad, que se intentó, pero hay cosas en el fútbol que tienen que medirse y en este caso son los resultados y de ahí la decisión”, explicó.

Los florenses decidieron una vez más poner a Jafet Soto, detalle del que también se refirió Pérez.

“Jafet ha sido claro que su posición era no continuar en la dirección técnica; sin embargo, creo que a nivel mundial podríamos decir que no todos tenemos la posibilidad de un presidente que es entrenador, que conoce el fútbol, el medio, a esta institución y con base en eso se le hizo la solicitud.

“Estamos en un momento que debemos levantar y hacer mejor las cosas de lo que se ha hecho y quién mejor que él. Logramos hablar y convencerlo; el amor que le tiene a la institución es muy grande y sabe que en este momento lo necesitamos y lo que queremos juntos, que es levantar al club”, añadió.