Jafet Soto le hizo una advertencia a los florenses en su regreso al banquillo de Herediano

Jafet Soto será el entrenador del Herediano hasta el final del Apertura 2025. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano confirmó este lunes que Jafet Soto dirigirá al club por lo que resta del torneo luego del despido de Hernán Medford, noticia que era un hecho desde domingo.

El regreso del presidente florense al banquillo no sorprende a nadie, siguió la misma línea de lo hecho en los últimos dos torneos, sin embargo, lo noticioso está en las palabras de Soto.

En una carta abierta a la afición rojiamarilla, Jafet abrió su corazón para explicar porque retoma una vez más la dirección técnica dejando claro un detalle “No regreso para ser un salvador”.

LEA MÁS: A Hernán Medford le gustaría hacer esto tras su fallido paso por el Herediano

“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de emoción y compromiso. Mi vida entera ha estado marcada por estos colores y, aunque hace un tiempo decidí dejar atrás los banquillos para dedicarme a la presidencia de nuestro club, el destino me puso de nuevo frente a una decisión que no podía rechazar“.

“Cuando Fuerza Herediana me pidió regresar como entrenador, no hubo espacio para la duda. ¿Cómo decirle que no al equipo de mi vida? ¿Cómo darle la espalda al club que me formó, que me dio alegrías, que me hizo la persona que soy? Simplemente, al Herediano jamás le diré que no".

“No regreso para ser un salvador; regreso como lo que siempre he sido: un herediano más, uno que siente, que vibra y que se entrega por completo a estos colores. Mi amor por esta camiseta está por encima de cualquier cargo o título, y mi deber siempre será estar donde el club me necesite”, explicó en un inicio.

Jafet Soto ganó el bicampeonato con Herediano en el último año. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Así reaccionó Jafet Soto cuando le preguntaron por la llegada de Erick Lonis al Saprissa

Jafet pidió a la afición unirse, jalar todos para el mismo lado, tal como lo hicieron en los últimos dos torneos en los que tuvo que aparecer de emergente y acabaron siendo campeones.

“Venimos de celebrar juntos un bicampeonato histórico y ahora tenemos frente a nosotros un sueño más grande: alcanzar el tricampeonato. Ese objetivo no lo lograremos solos: lo alcanzaremos, como siempre lo hemos hecho, con ustedes a nuestro lado, alentando, creyendo y empujando al equipo con la fuerza de la afición más leal de Costa Rica”.

“Hoy les pido lo mismo que en los últimos dos torneos: que nos unamos, que seamos una sola voz, un solo corazón. Que el aliento de cada herediano sea la gasolina que nos lleve hasta la meta. Porque juntos hemos demostrado que, cuando la afición y el equipo caminan en la misma dirección, el Herediano es imparable.

“Este club no solo es mi pasión: es mi vida. Y por eso estoy aquí, de nuevo, porque a mi Herediano nunca le diré que no”, finalizó.