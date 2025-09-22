A Hernán Medford le gustaría hacer esto tras su fallido paso por el Herediano

Hernán Medford, técnico nacional, tiene un anhelo en el fútbol tras su fallido paso por el Club Sport Herediano.

Hernán Medford dijo que le gustaría desarrollar su carrera de gestor deportivo. (Mayela López/Mayela López)

El Pelícano desea desarrollar en un equipo la faceta de gestor deportivo, carrera que terminó hace poco y con la cual piensa ayudar a algún equipo. Eso sí, Medford, explicó que aún le quedan algunos años como entrenador.

“Acabo de terminar mi carrera como gestor deportivo y mi objetivo es gestionar un equipo, sea nacional o internacional. El gestor deportivo es una persona que tiene conocimiento de cómo administrar una institución e incluso tiene un rango mayor que un gerente deportivo”, aseguró Medford en el programa Seguimos de Kevin Jiménez.

Medford incluso aseguró que, sin tener experiencia alguna, hace muchos años evitó al quiebra del Deportivo Saprissa.

“Sin tener conocimiento, salvé a un equipo de la quiebra. En su momento rescaté al Saprissa, sin tener experiencia. Ahora, con conocimientos, imagínese lo que podemos hacer en el fútbol”, agregó Medford.

Sobre su fallido paso por el banquillo florense, dijo que no todas son maduras, y que fue Gustavo Pérez quien le dijo que no contarían con él más.

Herediano perdió ante Puntarenas FC y Hernán Medford dejó el cargo. (PFC/PFC)

“Estoy agradecido con Herediano, me voy relajado, tranquilo. Herediano es una institución que respeto mucho. No sabemos si volveré, la vida da muchas vueltas. Jafet (Soto) es mi amigo y él sabe que esta vez las cosas no se dieron”, explicó.