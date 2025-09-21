Hernán Medford explotó contra periodista: “Hasta mi abuela hace esa pregunta”

Hernán Medford, técnico del Herediano, llegó chiva a la conferencia de prensa tras el juego contra Puntarenas, evidentemente molesto por la derrota 1 a 0.

Hernán Medford no estaba de buenas. (John Durán/John Durán)

El Pelícano armó un plumero desde las primeras de tanteo, cuando de forma lógica, le preguntaron si siente alguna preocupación por el rendimiento del equipo y por su continuidad.

Medford no respondió nada de eso y más bien le tiró a los colegas que estaban en la conferencia, en el estadio Lito Pérez.

El periodista de Tigo Sports le preguntó a Medford: “Una victoria en ocho partidos, no sé por dónde puede ir la situación del Herediano y, una segunda, ¿siente que su puesto está en duda?“.

A Hernán Medford no le gustó que le pregunten sobre su continuidad. (CSH/CSH)

Medford encontró muy fácil enojarse y desviar la atención, y le salió, porque gracias al berrinche que hizo, evadió las respuestas de lo que le preguntaron.

“No sé porque ustedes cuando hacen entrevistas no preguntan de fútbol, si me preguntan de fútbol contesto de fútbol, si usted quiere tomar decisiones o meter presión entonces... ustedes como periodistas me tienen que preguntar de fútbol, lo otro no me lo tienen que preguntar a mí”, dijo de buenas a primeras.

Evidentemente, el ánimo del Pelícano no era el mejor, pues la pregunta del colega es normal, luego que un equipo que es bicampeón nacional, acumula cuatro juegos sin victoria, cae al sétimo lugar, no convence con su rendimiento y el Herediano suele tomar decisiones rapidito, cuando las cosas no salen.

“Convénzanme de que saben de fútbol, esa pregunta la hace hasta mi abuela. Pregunten de fútbol”, continuó el entrenador.

El Pelícano se mantuvo igual de hermético cuando le preguntaron por Kenneth Vargas y por la cantidad de cambios que realizó.

“Porque me dio la gana”, respondió luego de otra pregunta que tenía que ver con los cambios.

Medford suele ser polémico en las conferencias, aunque había bajado el tono en las últimas, este sábado vovió a las andadas en la sala de prensa y quedó la sensación de que sus respuestas no fueron las mejores y rayaron en la falta de respeto, ante los periodistas.