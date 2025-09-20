Deportes

Hernán Medford dio a conocer la alineación del Herediano. ¿Kenneth Vargas debutará ante Puntarenas?

Hernán Medford hace algunas variantes en busca del once ideal ante Puntarenas FC, ¿utilizará a Kenneth Vargas?

Por Franklin Arroyo

Hernán Medford, técnico del Herediano, volvió a variar a su equipo, en busca de su once ideal, para enfrentar este sábado a Puntarenas en el juego que marca el inicio de la fecha 10 del torneo de Apertura 2025.

Kenneth Vargas, quien se incorporó esta semana, proveniente del Heart de Escocia, estará en la formación titular del Pelícano.

Herediano visita esta tarde el Lito Pérez, a las 4 de la tarde y saldrá con la siguien formación. En la portería, Danny Carvajal.

En la defensa estarán Wálter Cortés, Keymar McLean, Sergio Rodríguez y Haxzel Quirós.

La línea de volantes estará formada por Allan Cruz, Elías Aguilar, quien vuelve a la titularida y Aarón Murillo. Adelante Kenneth Vargas, Marcel Hernández y Joshua Navarro.

