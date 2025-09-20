Hernán Medford dio a conocer la alineación del Herediano. ¿Kenneth Vargas debutará ante Puntarenas?

Hernán Medford, técnico del Herediano, volvió a variar a su equipo, en busca de su once ideal, para enfrentar este sábado a Puntarenas en el juego que marca el inicio de la fecha 10 del torneo de Apertura 2025.

Kenneth Vargas será titular con el Herediano. (CSH/CSH)

Kenneth Vargas, quien se incorporó esta semana, proveniente del Heart de Escocia, estará en la formación titular del Pelícano.

LEA MÁS: (Video) Danny Carvajal habla de la presión que enfrenta el Herediano por ser bicampeón

Herediano visita esta tarde el Lito Pérez, a las 4 de la tarde y saldrá con la siguien formación. En la portería, Danny Carvajal.

LEA MÁS: Kenneth Vargas busca minutos en Herediano para ganarse un campo en la Selección Nacional

En la defensa estarán Wálter Cortés, Keymar McLean, Sergio Rodríguez y Haxzel Quirós.

La línea de volantes estará formada por Allan Cruz, Elías Aguilar, quien vuelve a la titularida y Aarón Murillo. Adelante Kenneth Vargas, Marcel Hernández y Joshua Navarro.