(Video) Danny Carvajal habla de la presión que enfrenta el Herediano por ser bicampeón

Danny Carvajal, portero del Herediano sufrió una lesión en su rodilla y contó cómo se siente. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El portero del Herediano, Danny Carvajal, está feliz en su regreso a las canchas y cruza los dedos para evitar una nueva lesión.

El experimentado arquero estuvo fuera de las canchas durante varias semanas, debido a una lesión en su rodilla, y a finales de agosto regresó a defender el arco florense.

“Me siento bastante bien. Yo creo que, gracias a Dios, nos recuperamos al 100 por ciento, volvimos de buena manera, estamos haciéndolo bien. Esperemos que durante el torneo no haya más lesiones.

“Siempre me he cuidado y, desgraciadamente, en 6 meses he tenido dos lesiones. Esperemos ya no tener más y poder cumplir al 100% con los partidos”, dijo el meta, luego del partido contra Saprissa, de este miércoles.

Danny Carvajal reveló cómo se siente luego de su lesión

Impotencia

Los florenses empataron 3-3 ante la escuadra morada, luego de ir en desventaja 2-0, darle vuelta al marcador y, ceder el empate, en el cierre. Esto dijo el portero sobre el encuentro.

“Al final, se siente un poco de impotencia, es lo que sentimos como arqueros cuando nos anotan tres goles y no tenemos posibilidad de tapar ninguno.

“Es resultado es complicado; la verdad, que es triste para nosotros, porque estábamos motivados, queríamos ganar, ya necesitábamos una victoria importante como la que íbamos a tener el día de hoy (miércoles) y al final se nos va en los últimos minutos”, comentó.

Herediano rescató un empate, luego de caer ante Saprissa. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Danny habló del rendimiento del equipo y la exigencia que hay sobre el Team, por ser bicampeones nacionales.

“Somos bicampeones, somos el rival a vencer y los equipos nos juegan diferente; Cartago y Sporting vinieron a hacernos un bloque tremendo atrás, que era difícil romperlo.

“Creo que el ser bicampeones hace que nosotros tengamos que exigirnos más y los equipos nos jueguen diferente y, al final, queda en nosotros mejorar mucho, para romper lo que nos quieren hacer”, destacó.