Kenneth Vargas busca minutos en Herediano para ganarse un campo en la Selección Nacional

Kenneth Vargas se incorporó al Herediano y dice contar con el respaldo de Hernán Medford

Por Franklin Arroyo

Kenneth Vargas llegó motivadísimo al Herediano y asegura que uno de sus grandes respaldos es el técnico Hernán Medford, a quien conoce bien y con quien ya había compartido antes.

Kenneth Vargas, Herediano
Kenneth Vargas tuvo como primera opción al Herediano. (CSH/CSH)

“Ya estuve bastante tiempo con el profe, ya tuve la oportunidad de hablar con él, eso es bueno porque él me conoce y yo lo conozco a él. Eso es bastante positivo”, aseguró el delantero, que viene del Heart of Midlothian de Escocia, club con el que jugó los últimos dos años y medio en Europa.

Vargas, quien le anotó a Haití con la Selección Nacional, en el empate 3 a 3, desea estar en forma y ser tomado en cuenta para los próximos retos de la Tricolor.

“Más que todo vine para tener minutos, para jugar y agarrar ritmo de competencia. Estamos en una etapa importante con la Sele y espero hacer bien las cosas aquí en el Herediano para ser considerado”, dijo.

Kenneth Vargas, Herediano
Kenneth Vargas quiere más minutos. (CSH/CSH)

El artillero destacó que en el camerino florense lo recibieron como en casa y que siente que el grupo tiene claro el objetivo: volver a ser campeones.

Aunque no lo dijo en la entrevista, lo que se sabe es que Vargas busca rodaje este semestre en el país y luego regresar a Europa con más ritmo y confianza.

Kenneth Vargas, Herediano
Kenneth Vargas, Herediano
Kenneth Vargas aportará velocidad y explosividad en el ataque del Herediano. (CSH/CSH)

