(Video) Kenneth Vargas da la sorpresa del día, regresará a jugar en Costa Rica

Kenneth Vargas, delantero de la Selección Nacional y quien era parte del Hearts de Escocia, regresará al fútbol nacional de forma sorpresiva.

Kenneth Vargas volverá al Herediano. (Instagram/Instagram)

Según el periodista Kevin Jiménez, el delantero se vestirá con la camiseta del Herediano, club con el que jugaba antes de dar el salto a Europa y con el que se dio a conocer.

La llegada de Vargas es totalmente sorpresiva. El mercado de fichaje cierra el próximo jueves 18 de setiembre.

LEA MÁS: ¡Qué vacilón! miren lo que ocurrió con Kenneth Vargas en Escocia

“Kenneth Vargas regresa al Club Sport Herediano hasta diciembre. Había tenido un problema con el director deportivo del Hearts anteriormente, estaba peleado con la dirigencia del equipo”, señaló Jiménez.

El periodista, quien se ha especializado en el mercado de fichajes, dijo que Huevito estuvo cerca de vincularse con el Ceuta de la segunda división de España.

“Al final no se pudo cerrar por problemas con el director deportivo”.

Añadió que Vargas, luego del partido con la Sele, donde anotó en el 3 a 3 ante Haití, volvió a Escocia y lo citaron y le expresaron: “Kenneth, tiene que buscar equipo, no contamos con usted”.

Kenneth Vargas anotó el primer gol de Costa Rica en el 3 a 3. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Jiménez dijo que el Team mostró interés, le abrió las puertas, hubo un acuerdo para un préstamo y expresó que el extremo viajaría a Costa Rica este miércoles.

LEA MÁS: Kenneth Vargas explica lo bien que le sienta el fútbol escocés

Con Vargas, el Herediano refuerza una zona donde está Marcel Hernández, Joshua Navarro, Jurguens Montenegro, Francisco Rodríguez, Brian Rubio, entre otros.

Kenneth Vargas

LEA MÁS: Kenneth Vargas reveló lo que encontró en el fútbol de Escocia y que lo ha hecho crecer

La Teja intentó comunicarse con personeros del Team, como Aquil Alí, Jafet Soto y Gustavo Pérez pero ninguno respondió. También llamó al departamento de prensa de la Unafut, para constatar que Vargas hubiera sido inscrito, pero el encargado de prensa dijo que esa información le corresponde a los clubes proporcionarla.