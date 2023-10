Kenneth Vargas explica lo bien que le sienta el fútbol escocés

El delantero de la Selección Nacional Sub 23 de Costa Rica, Kenneth Vargas, explicó lo bien que le ha sentado el fútbol de Escocia y admitió que ahora tiene más responsabilidades por ser legionario. Vargas juega con el Heart of Midlothian.

Kenneth Vargas hizo el segundo gol de la Tricolor. (Albert Marín)

Vargas anotó el segundo gol de Costa Rica ante Colombia, en juego de fogueo en el estadio Ricardo Saprissa.

“Tanto como futbolista como en lo personal me ayuda mucho (jugar en Escocia), no es fácil estar en un país donde uno no sabe el idioma y la cultura es diferente, pero me ha ayudado a madurar. Creo que tengo más responsabilidad, tenemos que alzar la mano, dar la cara por la Sele, aportar en los partidos”, expresó Vargas, de buen juego ante los sudamericanos.