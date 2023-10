Kenneth Vargas reveló lo que encontró en el fútbol de Escocia y que lo ha hecho crecer

El seleccionado nacional, Kenneth Vargas, explicó una de las razones que lo han hecho crecer y que se vio reflejado en los dos partidos de la Tricolor ante Colombia.

Kenneth Vargas tuvo un buen partido ante Colombia y anotó un gol. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica derrotó a Colombia 3 a 2, este martes en el estadio Fello Meza en un atractivo partido de mucha intensidad donde los muchachos ilusionan con la actitud, a la afición. La Tricolor completó de esa forma, dos fogueos ante los sudamericanos, con un partido ganado y uno empatado. El primero quedó 2 a 2, en el estadio Ricardo Saprissa.

LEA MÁS: Kenneth Vargas explica lo bien que le sienta el fútbol escocés

Vargas anotó el gol del empate a dos, en el juego de este martes, donde Costa Rica superó a los cafeteros y tambien anotó el segundo gol en el juego del sábado en el Saprissa.

Vargas tuvo un buen rendimiento y dijo que espera volver a Escocia y seguir jugando con su equipo, el Heart of Midlothian.

Costa Rica también mostró mucho carácter. (Rafael Pacheco Granados)

“Antes de irme para allá me faltaba el gol, pero agarré confianza, que era lo que necesitaba. Ya con otros aires para demostrar lo que vemos en estos dos partidos, la jerarquía en el ataque”, expresó Huevito.

Vargas tiene una mentalidad de no conformarse y dice que luchará para ser tomado en cuenta en la Selección mayor.

“Yo quiero estar ahí pero no me conformo con solo los dos partidos de hoy, quiero llegar a Escocia, consolidarme en el club y ser convocado para la Selección Mayor, no solo ser convocado sino levantar la mano y demostrar lo que puedo dar”, dijo.

El volante del Aris Salónica de Grecia, Álvaro Zamora, no se anduvo por las ramas y con sus declaraciones deja en claro porque la Tricolor en categoría sub 23 gusta y se ve bien.

Zamora dijo, luego del triunfo que es un grupo que se la cree y le mandó un mensaje a la afición.

“Gracias por apoyar, estamos generando ilusiones, hay un cambio generacional y damos la talla, son partidos que dan una oportunidad para darnos a conocer”, expresó Zamora.

Dijo que el resultado fue bueno y alabó a la Fedefútbol por contratar a un entrenador como Claudio Vivas. El argentino es el técnico interino, pues es el director de Selecciones.

“Los procesos son para mejorar, para aprovechar lo mejor posible, ganar es lo máximo que pide la gente, le damos alegría”.

“Estoy contento con Claudio, es un técnico top, de calidad, felicito a la Federación por el esfuerzo de traerlo”, añadió Zamora.