Herediano no mejora: Hernán Medford ya supera los malos registros de Pablo Salazar

Hernán Medford asumió el banquillo de Herediano el 16 de agosto y así la ido en su regreso. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford ya superó las derrotas que tuvo Herediano bajo la dirección técnica de Pablo Salazar y por las cuales lo cesaron como técnico florense, a inicios de agosto.

La dirigencia florense no le aguantó mucho a Salazar, quien llegó al banquillo en las primeras fechas del Apertura y luego de dos derrotas quedó fuera del cargo. Con Pablo, el Team sumó un empate, una victoria (contra el Real España) y dos derrotas (contra Puntarenas y contra el Cacique Dirigangén).

LEA MÁS: Herediano de picada: cayó en Puntarenas y se aleja de la clasificación

El 10 de agosto Jafet Soto estuvo en el banquillo, en la mejenga contra Alajuelense, que sacaron con victoria 1-0 y el 16 de agosto fue el debut de Medford.

El Pelícano ha dirigido a los rojiamarillos en 9 partidos y así ha sido su balance: 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Heredia derrotó a Pérez Zeledón y a Liberia; empató contra San Carlos, el Municipal de Guatemala (Copa Centroamericana), Sporting y Saprissa y cayó ante el Sporting San Miguelito (Copa Centroamericana), Cartaginés y el Puerto.

A Pablo Salazar no le aguantaron dos derrotas y quedó fuera de Herediano a inicios de agosto. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Kenneth Vargas busca minutos en Herediano para ganarse un campo en la Selección Nacional

Sin excusas

Luego de la pérdida ante los naranjas, el portero florense Danny Carvajal dijo que ya no se deben poner excusas y lo que queda es trabajar para revertir los malos resultados.

“Es complicado, no estamos haciendo las cosas bien, debemos mejorar muchísimo, Herediano no debe estar en la posición en la que se encuentra.

“Se acabaron las excusas, somos conscientes de que las cosas no están saliendo, no tenemos margen de error y hay que poner las barbas en remojo, el campeonato es más corto, con la posibilidad de obtener menos puntos”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa sigue sumando problemas y calamidades al caer ante Puntarenas FC

El jugador porteño Krisler Villalobos, quien marcó el gol de los chuchequeros destacó que el partido en el Lito Pérez era más que importante y así habló de la victoria contra el campeón nacional.

“Sabíamos que el de hoy (sábado) era un partido de mucha importancia para nosotros, si queremos pelear por la clasificación tenemos que hacer respetar la casa y era importante comenzar la segunda vuelta con los tres puntos.

“El camerino está muy unido, el grupo se ha mantenido fuerte, va de menos a más y estoy feliz por el gol, agradecido por lo que hemos trabajado en la semana”, añadió.