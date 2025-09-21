Herediano de picada: cayó en Puntarenas y se aleja de la clasificación

Puntarenas dio un batacazo al derrotar este sábado a Herediano 1 a 0 y agravar los malos resultados que ha tenido el equipo de Hernán Medford.

Keymar McLean del Herediano y Dylan Rivera del Puerto, disputan el balón. (PFC/PFC )

El gol fue obra de Krisler Villalobos, al minuto 68, y significó el segundo triunfo porteño sobre el Team en la temporada, pues en Santa Bárbara también ganaron los chuchequeros, 3 a 2.

Con el triunfo, Puntarenas llegó a 13 unidades y sobrepasó precisamente al Team, que se quedó con 13 puntos y de sétimo.

Es el cuarto partido sin triunfo del Team, luego de la derrota ante Cartaginés, y los empates contra Sporting y Saprissa.

Puntarenas fue mejor en los primeros minutos. Andrey Mora se asentó bien en el centro del campo y encontró en Alexis Cundumí y en Raheem Cole los extremos que se encargaron de llevar peligro.

Incluso, los porteños anotaron rápido, luego de un gran pase de Mora a Cole, pero estaba ligeramente adelantado y el VAR anuló la acción.

Esos primeros minutos fueron los que debieron aprovechar los locales para golpear, pues coparon todos los espacios.

El mismo Cole, al minuto 11, tuvo una buena, tras un centro de Cundumí desde la izquierda, que un defensor florense y un delantero porteño dejaron pasar y le llegó al extremo. Sin embargo, no pudo controlar, pues no esperaba el fallo.

Kenneth Vargas, Puntarenas FC vs Herediano, estadio Lito Pérez (CSH /CSH)

El control porteño se hizo más evidente cerca del minuto 20, cuando Wílber Rentería sacó un cañonazo pegado al poste que pasó muy cerca.

No obstante, el Team no estaba para que le pasaran por encima y a partir de ese momento, se acomodó mejor, Marcel Hernández empezó a participar más en las acciones, con Allan Cruz, y al menos equipararon la dinámica del partido.

De hecho, al 36, generaron una gran ocasión, cuando el cubano le pasó el balón de cabeza a Cruz, fuera del área, y la agarró de seguido. El cañonazo pegó en el horizontal, en la mejor jugada del partido hasta ese momento.

En el complemento, el juego fue parejo, pero los porteños sacaron a los dos juveniles que le sumaban minutos a la regla sub-21 (Dylan Rivera y Dereck Cordero) e ingresaron José Pablo Córdoba y a Klíver Gómez. Mucho más peso y experiencia en el campo.

Al minuto 67, los porteños encontraron el gol en una buena acción por la derecha del guatemalteco Nelson Andrade, quien se llevó un par de marcas y sacó un centro a media altura, incómodo. La bola la topó Krisler Villlalobos y le dio de seguido, rastrero, imposible para Danny Carvajal.

El Team, pese a que no se vio tan sometido como en la inicial, tampoco había generado mucho peligro.

Puntarenas FC administró bien el partido luego del gol y salió con el triunfo. (PFC/PFC )

La inclusión de Kenneth Vargas desde el inicio, pasó desapercibida. No dudamos de la calidad y de lo que aportará, pero regresar a jugar a Costa Rica, luego de un paso por céspedes espectaculares y jugar en el Lito Pérez y con un clima pesado, le pudo pasar factura.

Con el gol, Puntarenas regaló la iniciativa y jugó al contragolpe. El Team con más corazón, se tiró con todo.

Klisler Villalobos festeja el gol del triunfo. (PFC /PFC)

Al 85, hubo una jugada de mucho apremio en el área porteña, cun un centro desde la izquierda que le llegó a Haxzel Quirós, quien remató, pero el portero Adonis Pineda la detuvo, pero dejó rebote. La bola cayó otra vez en Quirós, quien apenas la pudo pegar y la bola quedó dividida, pero finalmente el guardameta se la jugó.

En la última jugada, la historia pudo cambiar, Huevito la tuvo para vestirse de héroe y por lo menos salvarle un puntico al Team en su regreso, pero desperdició una jugada clarísima, dentro del área luego de cruzar demasiado su remate.

Así se cerró el capítulo, el Team viene en picada.