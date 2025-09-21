Deportes

Hernán Medford presentó su renuncia como técnico del Herediano

Hernán Medford anunció su renuncia por medio de las redes sociales

Por Franklin Arroyo

Hernán Medford renunció como técnico del Club Sport Herediano este domingo, luego de la derrota que sufrió el cuadro florense ante Puntarenas FC, 1 a 0, este sábado.

Herediano vs Sporting FC por la jornada 8 del torne
Hernán Medfod decidió hacerse a un lado y renunciar al Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Medford publicó en su Instagram: “Quiero agradecer a la junta directiva, jugadores y aficionados del Club Sport Herediano por la oportunidad brindada, pero se tomó la decisión de no seguir más en la institución”, expresó.

Herediano inició el torneo con Pablo Salazar, pero fue destituido, su puesto lo tomó Jafet Soto, quien dirigió un partido ante Alajuelense y luego asumió el banquillo del Team Medford, a quien tampoco le fue muy bien.

Este sábado, Medford dio una conferencia de prensa, luego de la derrota ante los porteños, que fue percibida como irrespetuosa debido a las respuestas que les dio a los periodistas que le hicieron consultas.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

