Así reaccionó Jafet Soto cuando le preguntaron por la llegada de Erick Lonis al Saprissa

Jafet Soto se quitó el tiro cuando le preguntaron por Erick Lonis en el Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, reaccionó de una manera tajante y muy cortante cuando le consultaron sobre la llegada de Erick Lonis como dirigente al Saprissa.

La cabeza de los florenses está en el Estadio Nacional en Managua como parte de la delegación de la Federación Costarricense de Fútbol, de la cual es parte de su Comité Ejecutivo sitio en el que dio una entrevista a Radio Columbia.

Al cierre de la charla, Anthony Porras le tiró la pregunta incómoda y le consultó qué opina sobre el Lonis se metiera a Saprissa, personaje con el que ha tenido diversos choques y dimes y diretes a lo largo de los años.

La llegada de Erick Lonis a Saprissa por lo visto tiene sin cuidado a Jafet Soto (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

La consulta en efecto no le hizo gracia a Soto y se limitó a responder: “Nada” y cuando el comunicador le repreguntó por el tema, reiteró que es un tema que no le interesa.

“No tengo nada que decir de eso, creo que usted tiene más qué decir que yo”, indicó el florense, en alusión a las palabras que tiró Lonis sobre el periodista, de quien dijo que no sabe de fútbol.

Lonis y Soto se han atacado mutuamente en muchas ocasiones y al parecer la vibra entre ellos sigue estando bastante pesada.

