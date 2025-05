Erick Lonis lanzó fuego contra Jafet Soto y le tiró por donde más duele

Erick Lonis se sacudió de las declaraciones de Jafet Soto y le tiró por donde más le duele. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Erick Lonis, exportero de Saprissa, no se quedó callado y le respondió con todo a Jafet Soto, técnico del Herediano, durante el programa de este domingo de Deporte Más.

Esta tensión comenzó cuando, en una conferencia de prensa antes del pasado partido contra los morados, Soto fue consultado sobre las críticas de Lonis al arbitraje en la ida de las semifinales.

Ante la pregunta, Jafet respondió que no se iba a referir, ya que solo conversaba con gente de fútbol, lo que encendió al exjugador, quien no dudó en responderle.

“No soy gente de fútbol, por supuesto que no, yo soy un futbolista que jugué muchas finales y salí campeón y jugué todo el campeonato para llegar a la final, no me monté al final para salir campeón”.

“Soy un futbolista que nunca pedí cambio en una semifinal, nunca me sacaron como capitán en una semifinal y menos en una final, pero usted no entiende eso porque usted no jugó finales”, inició Lonis.

La cosa se encendió más pues asegura que Soto sigue llorando después de 20 años porque no lo llevaron al Mundial del 2002, cuando solo jugó 14 minutos en la eliminatoria, mientras que otros jugadores como Hernán Medford, Wálter Centeno, Wilmer López y otros, disputaron más de 800 minutos.

“Tuvimos que ir al Caribe, tuvimos que ir a Honduras, usted jugó 14 minutos de esa fase final, para el Mundial del 2002.

Erick Lonis aprovechó el espacio Deporte Más para responderle a Jafet. (Pantallazo)

“Para ir a un Mundial hay que ganárselo por mucho tiempo, no llegar al final, quitar a un técnico y ponerme yo, eso no funciona con los jugadores. Pero yo soy futbolista, yo no soy gente de fútbol”, expresó.

Y por si fuera poco, agregó: “¿Se acuerda cuando me llamó? ¿Por qué no me llama de frente? Es que usted está acostumbrado solo a criticar y solo a tirarle a la gente que son subalternos directa o indirectamente suyos, pero a las otras personas no, porque usted está acostumbrado a eso, por supuesto que no soy gente de fútbol”.

También asegura que es una persona que no duda en amenazar, incluso en la Federación, con despedir a alguien solo por su posición.

Pero el asunto no terminó ahí, ya que luego lo invitó a hablar de frente, pero de inmediato dijo que no lo hará, pues conoce bien cómo terminó esa llamada hace tres años.

Además, lo acusó de criticar solo a los ticos, mientras que con los mexicanos no lo hace, y hasta mencionó por nombre a Enrique Oses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Me importa muy poco lo que piense, no me gusta pelear con gente que no vale la pena, me gusta hablar de frente, no en conferencias”, finalizó.