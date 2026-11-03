En la Fedefútbol lamentan el fallecimiento de querido dirigente

La Federación Costarricense de Fútbol lamentó el sensible fallecimiento del señor José Joaquín Rojas Calderón, quien era director del Comité director de la Liga de Fútbol Playa.

Rojas tenía más de 20 años de trabajar con esta disciplina y murió este martes 3 de noviembre. Tenía 65 años.

“Le expresamos a toda la familia, nuestro más sentido pésame”, destacó la Fedefútbol.

LEA MÁS: Stewart Gómez le gana el pulso a Roberto Artavia por puesto en la Fedefútbol

José Joaquín Rojas (derecha) reconocido dirigente de fútbol playa falleció este martes, a los 65 años. Foto: Facebook Liga de Fútbol Playa. (Foto: Facebook Liga de Fútbol Playa. /Foto: Facebook Liga de Fútbol Playa.)

Un apasionado

En la página de Facebook “Liga de fútbol playa”, el año anterior, Rojas reveló cómo llegó a enamorarse de este deporte.

“Por allá, de octubre del año 1999 estábamos participando en la segunda división de Acofusa (Asociación Costarricense de Fútbol Sala) y recibí una invitación de parte de Jorge Retana para participar en la creación de una nueva disciplina en Costa Rica.

“Para tal efecto nos citaron el día 11 de noviembre del año 1999, en las oficinas de Acofusa y ese día llegamos varios representantes de equipos y el señor José Antonio Cubero nos brindó una inducción de lo que era el fútbol playa y como se jugaba y ese día se creó la Asociación Deportiva de Fútbol Playa (Adefupla) y me enamoré tanto de esta disciplina, que acá me encuentro tratando de aportar un granito de arena para tratar de consolidar nuestra disciplina”, relató a mediados del año pasado.