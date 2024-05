En medio de lágrimas, Marcel Hernández, se despidió del Cartaginés

Marcel Hernández dejó de ser jugador del Cartaginés y se despidió este mismo viernes de la institución con la que fue campeón en el 2022 en un Facebook Live.

Marcel Hernández se desvinculó del Cartaginés. (Cortesía)

El cubano se mostró muy agradecido con los aficionados cartagineses y con el equipo y lo dejó muy claro en el vivo pues lo repitió varias veces.

Se dice de forma extraoficial que Marcel llegaría al Club Sport Herediano, sin embargo, el cubano no dijo nada al respecto.

LEA MÁS: Wálter Centeno se reencontrará en Herediano con jugador con que tuvo gran problema antes

“Siempre voy a estar pendiente de esta gran institución porque la amo, ahora me toca buscar otro rumbo, otro camino, es parte de la vida, me considero un gran profesional pero mi corazón estará ligado a esta gran institución y siempre les voy a agradecer y le deseo lo mejor al Cartaginés porque hicimos historia. Me llevo un gran cariño”.

Hernández fue clave en la obtención del título de los brumosos luego de más de ochenta años sin lograrlo pero desde la corona, su rendimiento vino en declive y entró en conflictos con el presidente del club Leonardo Vargas padre. Se dijo en varias oportunidades que la relación estaba rota.

El club solamente informó que Marcel no continuará con el equipo.