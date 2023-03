En medio de un amargo momento, portero trata de verle el lado positivo a la vida

Aarón Cruz ya ni aparece en las convocatorias de Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Cruz, portero de Saprissa, no se arruga y, pese a que ya no tiene minutos en el cuadro morado, trata de verle el lado positivo al hecho de no ser titular ni suplente.

A través de su cuenta de Instagram, el arquero compartió un par de mensajes para iniciar el miércoles con toda la buena vibra.

“No importa el momento que estás viviendo, cree, confía y ten fe, pide al Señor que te regale paz mental, guíe tus pasos y conduzca tu camino. Todo va a estar bien”, manifestó.

Aarón se lesionó el 31 de julio del año pasado y desde entonces no toca el terreno de juego. Kevin Chamorro se logró ganar el puesto como titular y este torneo trajeron a Esteban Alvarado quien ha estado en la banca.