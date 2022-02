En su peor momento, encuesta de la UCR revela que la afición de Saprissa es la más fiebre

Los aficionados de Saprissa son quienes mandan en cuanto apoyo de aficionados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque en este momento, Saprissa no la ve dentro de la cancha y es el último lugar de la tabla, afuera sus aficionados son los más envenenados y golean al archirrival, la Liga, en cuanto al apoyo de sus seguidores.

Así lo demostró un estudio de la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el que se reflejó que los morados son los hinchas más fiebres a nivel nacional.

La encuesta calificó a los seguidores más fieles como “personas muy aficionadas” y en el primer lugar está el Sapri, con un 44,95% de los consultados.

[ Club de amigos a la española, Ángel Catalina imita a Agustín Lleida ]

Luego, están los manudos con un 28,44% y en tercer lugar, los aficionados al Herediano, con un 13,76%. En cuarto lugar están los aficionados a otros equipos, con un 5,5% y los aficionados al Cartaginés con un 3,67%, mismo porcentaje de los seguidores al Puntarenas FC (equipo de la Liga de Ascenso).

La encuesta se llevó a cabo del primero al 22 de noviembre y se entrevistaron a más de 1.000 personas, pero conforme fueron analizando los resultados, se fueron descartando entrevistados, pues no reunían las condiciones requeridas para el test y la muestra final fue de 528 personas de todo el país.

Obviamente Justin González ya tiene la chema nueva de Saprissa. Foto cortesía

Fiebrazo

Justin González es saprissista y se considera un morado envenenado y comparte su pasión con su mamá, Karla, y su abuela, doña Blanca, o sea la fiebre es heredada.

“El esposo de mi mamá, Gabriel, es liguista y mi hermanita Jade también. Entonces, cuando vemos los partidos vacilamos, porque yo vivo los partidos de forma muy intensa”, declaró este joven vecino de Limón, lo que confirma que los morados envenenados están por todo el país.

Justin tiene su cuarto decorado con postales del Monstruo y cuando lanzan una camisa de la “S” nueva sale corriendo a comprarla. No puede ir al estadio tan seguido como le gustaría, por la distancia entre la Cueva y su casa, pero no se pierde ni un solo partido del equipo de sus amores.

“Sé que en este momento estamos mal, pero el domingo podemos ganar y pronóstico dos marcadores: 1-0 o 2-1, con goles de Francisco Rodríguez y Christian Bolaños”, dijo este estudiante de periodismo.

A Justin se le consultó si cree que hay más morados que rojinegros y sin dudarlo dijo que sí, que conoce muchos saprissistas.

En la acera del frente nos encontramos con Isaac Guillén, un agricultor de San Rafael de Oreamuno de Cartago, quien describe como un sentimiento inexplicable su pasión por la Liga.

“Mi papá, Joaquín, es liguista y cuando era pequeño me llevaba al Fello Meza porque nos quedaba más cerca, pero conforme fui creciendo, él me regalaba cosas de la Liga y de ahí en adelante me fui haciendo envenenado.

“Vivo los colores rojo y negro muy intensamente, tengo de todo, camisas, botellas”, manifestó.

Isaac ya está listo para el clásico y esta vez no podrá ir con sus amigos, pero no le importa, se irá para la Joya de La Sabana bien uniformado con camisa, gorra y con el langer (cordón para llevar las llaves).

“Uno puede decir que Saprissa está mal, pero el clásico es diferente y es capaz que se jalan un partidazo y se levantan. Sin embargo, no pierdo la fe en mi Liga y creo que ganaremos 2-0.

“Con respecto a la encuesta, creo que los aficionados morados y manudos son cincuenta y cincuenta, se ve de todo”, comentó.

Manudo fiebre que se respeta tiene foto con Agustín Lleida, que lo diga Isaac Guillén. Foto de cortesía.

Dispuestos a todo

Francisco Navarro, profesor de la escuela de Administración de la UCR manifestó que se visitaron las siete provincias para recoger las distintas impresiones de los futboleros.

“Sin querer queriendo, aprovechamos el parón que hubo en el campeonato por los juegos de la selección nacional. Esto fue bueno, porque los aficionados no estaban pensando en partidos del torneo y estaban enfocados solamente en la selección.

“A todos se les hizo una consulta muy puntual y era que del 1 al 7 nos dijeran qué tan aficionados eran. También se les consultó si compraban artículos de sus equipos, sin ser específicos; si le daban seguimiento a sus equipos en redes sociales, radio, televisión o internet y si estaban dispuestos a ir a los estadios a apoyar a sus equipos”, explicó.

Los liguistas son de los más fiebres. John Durán. (JOHN DURAN)

Los otros

Uno de los hallazgos más impresionantes fue la cantidad de hinchas casuales que arrojó la encuesta.

El 41,84% de los encuestados dijeron ser hinchas casuales, es decir, son seguidores de un equipo, pero no invierten en artículos del club o no acuden al estadio.

Debajo de ese porcentaje, están los seguidores casuales de la Liga, con un 31,63% y los saprissistas se ubican en el tercer lugar, con un 20,41%.

El profe de la UCR explicó que ese 41,84% son aficionados de otros equipos que no ven el fútbol como una industria de entretenimiento y no logran enamorar a sus seguidores.