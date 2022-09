¡En sus marcas, listos, fuera! Mascotas se preparan para darlo todo en el Ricardo Saprissa

El Monstruo desea hacer respetar la casa saprissista. Prensa Saprissa.

El domingo, en el medio tiempo del juego entre Saprissa y Herediano, se dará otra guerra dentro de la cancha de la Cueva... cuidado y no más brava que el partido.

El juego entre los morados y los florenses será a las 5 de la tarde y los saprissistas ven en este juego la oportunidad de acercarse a los rojiamarillos en la lucha el liderato general, que es el objetivo de los tibaseños en este momento.

Pero la Cueva también será el escenario de la gran Carrera nacional de botargas (o personajes de marcas y empresas), en la que más de 15 mascotas se pondrán a prueba y deberán sortear algunos obstáculos.

Karol Quesada, gerente de fan engagement y mercadeo del equipo morado contó algunos detalles de la competencia.

El próximo Domingo 18 de septiembre se realizar La Gran Carrera de Botargas en el Estadio Ricardo Saprissa, organizada por @SaprissaOficial y aquí les traigo un hilo 🧵con info para esta actividad tan importante ⬇️ pic.twitter.com/BwO226RcPR — Tere con Strong Tía Energy (@maritesu) September 16, 2022

“Las botargas se colocarán en la portería norte y deberán cruzar tres obstáculos. Uno de ellos es una rampa, tendrán que pasar unos barriles y el último consiste en tomar algunas de las mascotas de la tienda Toys que estarán guindando”, explicó Karol.

En la carrera estará el Monstruo y otros personajes como La Guaca (de Repuestos La Guacamaya); el Tiburón Trululú, de la marca de golosinas Trululú, la Vaca Lula, de Dos Pinos; Loterito, de la Junta de Protección Social y la Gotita, del AyA.

La Teja conversó con algunos de estos personajes y contaron cómo se están preparando para el evento.

Gollo está listo para darlo todo en la cancha. Twitter.

Haciendo sacrificios

El Monstruo, favorito por su condición de local, contó que tiene un mes haciendo trabajo diferenciado con el preparador físico del equipo masculino, José Sánchez.

“El doc. (Esteban) Campos me mandó a bajar harinas, así que llevo todo setiembre sin comer patí ni pastelitos de Guita.

“En redes se habla mucho de que si Gollito aquí, que si la Guaca allá. Yo estoy en lo mío. Todos somos amigos, pero cuando suene la corneta no se repartan nada porque el Monstruo está vivo”, expresó la mascota de la “S”.

El Monstruo dice que como agüizote le pidió a Mariano Torres que ese día le prestara su mate y cree que con eso bastará.

-¿Se siente más presionado porque la carrera será en la Cueva?

“Al contrario, las otras botargas son las que no están acostumbradas a la presión de este estadio. ¡Mi casa se respeta!”, dijo de forma contundente.

Trabajo intenso

La Guaca no se quedó atrás y está entrenando duro para la carrera, tal y como se vio en redes sociales.

“He tratado de llevar una alimentación balanceada esta última semana, es lo que más me ha costado, ya que me gusta comer de todo un poco. Además, he visto toda la saga de Rocky una y otra vez para no perder ningún detalle.

La Guaca está lista para ganar en la carrera nacional de botargas La Guaca está lista para ganar en la carrera nacional de botargas

“Mi rutina diaria de ejercicios incluye levantamiento de amortiguadores, boxeo con torre de llantas, remo en polea de camión, lagartijas con bumpers en la espalda, 50 minutos de trote con guardabarros en los brazos y 30 minutos de salto de suiza con cinturones de seguridad”, aseguró el picudo personaje.

-¿Cuál es el principal rival a vencer?

“Todos son grandes competidores y nos hemos visto las caras en muchos torneos, por lo que son viejos conocidos; sin embargo, no es fácil ir a La Cueva y sacar la victoria, por lo que ganarle al Monstruo sería muy especial”, afirmó.

Toyito, quien representa las jugueterías Toys, contó que parte de su estrategia para la carrera ha sido pasar más horas al día con los juguetes de la tienda.

“Nos concentramos jugando con todos los juguetes que vendemos y después de ahí los tratamos de imitar, por ejemplo, corro como Flash, soy fuerte como Hulk e inteligente como Batman”, manifestó.

Este personaje le tiene la vista puesta al Monstruo, pues desea celebrar en la Cueva.

-¿A quién le dedicará la carrera en caso de ganar?

“A todos los niños que aman nuestras tiendas”, dijo la emblemática botarga.

La Gotita de Agua del AyA será otra de las competidores. Twitter.

El Lagarto Tosty, un viejo conocido entre grandes y chicos, contó que se ha preparado haciendo muchas actividades con los más pequeños de la casa.

“No estamos pensando en un rival a vencer, nuestra razón es participar, compartir y pasar un rato agradable con todos.

“Si ganamos la carrera se la dedicaría a todos nuestros fans y consumidores, quienes nos han seguido por muchos años”, expresó.

El Lagarto mantiene sus hábitos de alimentación saludables y para la competencia está entrenando más fuerte.

-¿Tiene algún agüizote?

“Queremos regalar sonrisas y antes de la carrera me como unas ricas Tronaditas”, aseguró.