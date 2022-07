Entradas para la final salen a la venta este martes y solo se venderán de forma digital

El gerente general de Alajuelense, Rodolfo Víquez dijo este lunes en el programa 120 minutos que las entradas para el juego de vuelta de la gran final entre la Liga y Cartaginés saldrán a la venta este martes y que se mantendrán los precios del juego anterior.

Además, explicó que las personas que se quedaron sin ingresar al juego de vuelta de la final de la segunda fase tienen prioridad para adquirir su entradas.

El Morera Soto volverá a recibir una gran final. (Michelle Campos)

Los precios para el juego final serán 11 mil colones en popular norte, 13 mil colones en gradería oeste, 16 mil en gradería este y norte.

Además 21 rojitos para la platea este, 26 mil para platea sur y 31 mil para platea preferencial. Finalmente palco sur deberá pagar 36 mil colones, palco este 41 mil colones y palco oeste 51 rojos.

La institución confirmó que se venderán entradas de forma virtual. “Solamente va a ser en línea, desde ya invitamos al aficionado que no tiene el usuario, que lo cree para que pueda comprar su tiquete”, expresó Víquez.

[ ¡Agotadas! Cartaginés y Alajuelense anuncian que se vendieron las entradas de las finales ]

El gerente dijo que en cuanto a los aficionados del Cartaginés que lleguen a Alajuela, es poco lo que puede hacer pues ellos no controlan las calles.

“Nosotros no manejamos el tema de la calle, lo que sí es cierto es que las barras organizadas no están autorizadas. La Fuerza Pública detectó el bus como una barra y no le permitió el acceso”, expresó.