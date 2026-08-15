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Enzo Fernández es abucheado por hinchas del Chelsea durante un amistoso

El volante argentino Enzo Fernández no la pasó bien en un amistoso entre el Chelsea y la Real Sociedad de España

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Por AFP

El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea, en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Con esos abucheos, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

Pero el mediocampista, que fue suplente y en el minuto 62 sustituyó a Reece James, también fue aplaudido por otra parte de la grada.

El volante argentino del Chelsea, Enzo Fernandez, aquí en el amistoso ante la Real Sociedad en el Stamford Bridge de Londres este 15 de agosto.
El volante argentino Enzo Fernández fue abucheado por aficionados del Chelsea, este sábado, durante un partido amistoso. Foto: AFP. (ADRIAN DENNIS/AFP)

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72 mil millones de colones tendría es la cantidad necesaria para traspasar al jugador argentino a otro club.

Una millonada

Según la prensa, el Chelsea fijó en 120 millones de libras (unos ₡72.000 millones) la cantidad necesaria para traspasar al jugador, aunque no ha recibido ofertas de esa magnitud en la actual ventana de fichajes de la pretemporada.

Fernández, de 25 años, marcó además en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del reciente Mundial, unos días antes de ser expulsado en la final perdida ante España.

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El amistoso de este sábado sirvió también para el estreno como local en Stamford Bridge del fichaje estrella del club, Morgan Rogers, que fue el autor del primer tanto de su equipo.

Jon Aramburu igualó provisionalmente antes del descanso, pero en la segunda mitad los Blues se impusieron con un doblete de su jugador brasileño João Pedro.

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