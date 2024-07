Episodio con Guanacasteca da inicio a la temporada de las desilusiones en el fútbol de Costa Rica

Cuando la afición estaba ilusionada por el regreso del campeonato nacional de fútbol, apareció la primera desilusión del torneo sin siquiera el árbitro haber pitado el inicio del primer partido.

Guanacasteca y San Carlos, el partido que abría el telón del certamen, pintaba para un buen juego porque en él se enfrentaban un equipo que clasificó por primera vez en su historia a la Copa Centroamericana (ADG) y otro que había llegado a semifinales del torneo pasado, pero no. El torneo nacional demostró, una vez más, que le falta mucho para parecerse, al menos, un torneo de verdad.

La mejenga no se pudo jugar porque la ADG no pudo demostrar que ya canceló la deuda que tiene con Tributación, por lo que continúa con la licencia suspendida y, por ende, la Unafut no le programó el partido y perdió los tres puntos.

Yosimar Arias se quitó responsabildad y se mostró dolido por la situación.

Esto quiere decir que San Carlos, sin sudar, ya obtuvo los primeros tres puntos y tres goles a favor. Los sacó del Chorotega de Nicoya, una cancha donde difícilmente, algún club vaya a ganar con esa contudencia.

Equipos como Liberia, Cartaginés, Sporting y los mismos Alajuela, Saprissa y Herediano ya van perdiendo en ese pulso deportivo con los Toros del Norte. Esos sí, son tres puntos de oro, pero a costa de una vergüenza nacional.

Quisimos saber qué piensan algunas personas involucradas en la industria del fútbol. Hernán Morales, comentarista de Repretel, comparte con nosotros el sentimiento de dececpción absoluta.

“El sabor de boca me parece que es amargo, pero más que nada me decepciona la organización y la forma en que se tramitan las cosas. ¿Cómo se le da tanto tiempo a los equipos para tener todo preparado?, no entiendo como es que unas pueden hacer las cosas apenas unas horas antes de que inicie el torneo.

“El campeonato da muy mala impresión, me decepciona saberlo, me decepciona que por cuestiones administrativas no se pueda empezar bien el campeonato”, lamentó Morales.

Guanacasteca no solo perdió el partido 3 a 0 ante San Carlos, sino que arrastrará un asterisco en la tabla de posiciones, que significa que siempre estará por debajo de un rival con el que tenga los mismos puntos, así tengan peor gol diferencia que ellos.

Guanacasteca empezó de al peor manera el torneo más importante de su historia. (ADG )

Hernán dijo que no se imagina situaciones de ese tipo en las ligas de España, Francia o Argentina, pues los tiempos establecidos son más estrictos, precisamente para evitar estos papelones.

“También afecta la parte deportiva porque ya se sabe que ir a jugar al estadio Chorotega no es fácil y ya un equipo tomó ventaja, sin haber jugado. Esas cosas restan seriedad, debe haber al menos 24 horas para que la gente sepa si un partido se juega o no”, manifestó.

También le preguntamos sobre el tema a Adolfo Hernández, representante de jugadores, quien también quedó decepcionado, pero señaló sin miramientos al culpable, pues ha estado en ambos lados.

“Es una decepción pero aquí el único responsable es Guanacasteca, porque ellos saben, igual que todos los clubes. Licencias abre el periodo de inscripción con tiempo, de previo todos los clubes conocen el reglamento, conocen los requisitos, los tiempos, todos saben el tema de la deuda fiscal, de Tributación, de la Caja, pero los ticos lo dejamos todo para última hora”, mencionó Hernández.

Explicó que a nivel de organización se está tratando de llevar a los equipos a que al menos haya una infraestructura básica. Eso podría traer consecuencias, como la de la ADG en el camino.

Más decepción

El técnico de Guanacasteca, Mauricio Soria, reaccionó con mucha decepción en el programa Estudio Estadio, de radio Monumental de Bolivia, y aseguró que probablemente deje el equipo.

Mauricio Soria, Técnico De Guanacasteca

“Estamos a horas de reunirnos con el cuerpo técnico para decidir qué vamos a hacer. Lo más probable es que en los próximos días retornemos (a Bolivia) porque no nos sentimos bien después de tanto trabajo que hemos hecho.

Mauricio Soria podría abanadonar el club decepcionado.

“Hay un poco de desorganización de parte del club. Lamentando mucho esta oportunidad tan hermosa y valiosa de haber salido, se ve truncada por un tema que nos ha hecho ponernos tristes”, añadió.

Yosimar Arias, director deportivo del equipo, también mostró su decepción con lo que pasó y ofreció una especie de disculpa a la afición, aunque se libró de toda culpa.

“Nunca ha sido mi actuar defenderme, y por ello se me ha maltratado con lo que quieran citar en redes sociales o por la calle, en este momento no lo puedo dejar pasar porque se me culpa de una situación, que en ningún porcentaje pasa por mis manos. ¡Yo también estaba expectante, igual que ustedes! ¡Yo también estoy con un nudo en la garganta, igual que ustedes!”, escribió.

El inicio accidentado del torneo nacional con el episodio de Guanacasteca no solo deja un mal sabor de boca, sino que también pone en evidencia las debilidades estructurales y organizativas del fútbol costarricense.

Es un llamado a la reflexión y acción para todos los involucrados en el deporte rey del país, desde dirigentes hasta jugadores, para evitar que las ilusiones de miles de aficionados se conviertan en desilusiones recurrentes