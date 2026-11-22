Ian Martínez suma minutos poco a poco con el Charge de Cleveland en la G-League de la NBA. (Instagram Cleveland Charge/Instagram Cleveland Charge)

La llegada de Ian Martínez al Charge de Cleveland, de la G-League de la NBA, ha sido un hecho que el club ha destacado en sus redes sociales de manera constante y este viernes publicó un video en el que contó un poco de la historia del tico.

El basquetbolista costarricense de nuevo tuvo minutos en el encuentro de este viernes ante el Grand Rapids Gold, club filial de los Denver Nuggets, en el cual cayeron 114 a 97.

Ian Martínez sigue sumando minutos en la G-League de la NBA

Ian jugó tres minutos, misma cantidad de tiempo que lo hizo el martes anterior cuando debutó con el quinteto de Ohio, filial de los Cavaliers de Cleveland, y poco a poco va ganando minutos y conociendo a sus compañeros.

En el encuentro de este 20 de noviembre, en un momento de la transmisión del juego hablaron sobre los orígenes de Ian y su familia.

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Charge de Cleveland destacó la historia familiar de Ian Martínez

“Ian Martínez tiene una historia realmente buena, es de Heredia, Costa Rica. Su padre, Henry, pasó 15 años jugando y entrenando con su equipo nacional.

“De hecho, fundó la academia Pro Basket Academy, que es la academia más grande en Costa Rica, por lo que el básquetbol ha sido un largo proyecto en la familia de Martínez desde mucho antes que se hiciera su profesión”, comentaron.

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Henry Martínez, una figura clave en la carrera del basquetbolista tico

Don Henry Martínez es, en efecto, una de las personas más influyentes en el baloncesto costarricense y ha sido una pieza vital para impulsar a su hijo adonde se encuentra ahorita.