Ian Martínez fue presentado por el Cleveland Charge de la G League de la NBA (Instagram/Instagram)

Este lunes fue un día histórico y muy importante para el basquetbolista costarricense Ian Martínez al ser anunciado en la G-League de la NBA.

El oriundo de Heredia fue anunciado por el equipo Cleveland Charge, la franquicia de desarrollo de los Cleveland Cavaliers de la NBA.

Con una imagen en sus redes sociales, el Charge le dio la bienvenida acompañada de la frase que los distingue: “Welcome to the land” (Bienvenido a la tierra).

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La bienvenida hace oficial la llegada del tico, que jugará en la liga de desarrollo de la NBA, de la cual la mejor liga de baloncesto del mundo extrae sus talentos.

En la publicación hubo una gran cantidad de costarricenses que lo felicitaron por dar el paso y mostraron mucha fe en que puede llegar a jugar en el primer equipo de Cleveland, al estar ya dentro de su organización.

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