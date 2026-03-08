Equipo de la MLS se lleva a promesa de Saprissa por lo que resta del 2026

Un equipo de la MLS se llevó a una promesa del Saprissa, por lo que resta del 2026.

Este sábado, el New York Red Bulls II oficializó la llegada del joven Akheem Wilson en condición de préstamo por un año, durante la temporada 2026 de la MLS NEXT Pro.

“El extremo de 18 años cuenta con dos apariciones con el Deportivo Saprissa en la primera división de Costa Rica. Debutó ante el Municipal Liberia el 18 de agosto de 2025. Wilson también ha participado en varios partidos con la categoría U-20 de Saprissa”, informó el club neoyorkino en su sitio web.

El Red Bull New York II oficializó la llegada del delantero Akheem Wilson, procedente del Deportivo Saprissa. Foto: tomada del sitio web del Red Bull. (Foto: tomada del sitio web del Red Bull. /Foto: tomada del sitio web del Red Bull.)

La llegada de Akheem Wilson

El entrenador del cuadro, Dominik Wohlert, destacó las cualidades del limonense.

“Akheem es un joven atacante emocionante, con habilidades dinámicas en el regate y gran capacidad atlética.

“Estamos entusiasmados de que se una a nuestra línea ofensiva y contribuya a nuestro ataque”, afirmó.