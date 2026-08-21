Equipo estuvo fuera de competencia por unas horas, pero así logró resolver su situación

La Asociación Deportiva Cariari Pococí estuvo fuera de la Liga de Ascenso por unas horas, luego de que este jueves el Comité de Licencias de la Fedefútbol le suspendió la licencia para competir en el campeonato nacional.

La suspensión del equipo caribeño se dio por el “incumplimiento del pago de una multa por presentación extemporánea de documentación solicitada por el Comité de Licencias en el plazo otorgado al club”, según informó la Federación en horas de la mañana.

Los limonenses forman parte del grupo B de la Liga de Ascenso y, al cierre de la segunda fecha, estaban en el quinto lugar, con apenas 3 puntos.

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Ya en horas de la tarde, la FCRF informó que la dirigencia de Cariari había cancelado el monto de la deuda y, por ende, se levantó la suspensión de la licencia.

De esta manera, el conjunto caribeño podrá jugar este viernes en la tercera fecha del torneo de Apertura ante FC Moravia. El partido está programado para las 2 de la tarde en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe.

Cariari Pococí, equipo de la segunda división perdió su licencia para competir en el torneo nacional. Foto: Facebook Cariari Pococí. ( Foto: Facebook Cariari Pococí./Foto: Facebook Cariari Pococí.)

Otros casos

Lo que ocurrió con Cariari este jueves se suma a los clubes de primera y segunda división que en el último año perdieron su licencia para competir.

A mediados del año pasado, Santos de Guápiles y la Asociación Deportiva Guanacasteca dejaron de competir en la primera división debido a irregularidades financieras.

En la segunda división, el Municipal Turrialba y el Limón Black Star también perdieron los derechos para participar en la Liga de Ascenso porque incumplieron con criterios financieros.

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San Carlos debutó en el torneo de Apertura, en la fecha 2, contra San Carlos. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Albert Marin)

Uno de los casos más recientes fue el del Municipal Liberia, que quedó fuera de la Liga Promérica, por presentar faltas graves e inconsistencias con respecto a la información legal, de modo que el criterio legal no fue satisfecho por parte de la sociedad que administra Horus Fútbol Club S.A.D.

Finalmente, la Asociación Deportiva San Carlos no pudo jugar en la primera jornada, contra Escorpiones, debido a que tenía una deuda con la CCSS. Los norteños lograron cancelar el monto pendiente con la Caja y recuperaron su licencia, a días del juego contra Saprissa, por la jornada 2.