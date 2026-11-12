Equipo grande se queda sin técnico en plena fecha FIFA y ya tendría listo el sustituto

Este jueves se hizo oficial la salida de un técnico de uno de los equipos más grandes e importantes del mundo, como lo es el Manchester United.

Los Red Devils hicieron oficial la destitución de Michael Carrick en medio del parón de selecciones , al encontrarse en puestos de descenso en la Premier League.

Carrick fue despedido del Manchester United este jueves. (MI NEWS/NurPhoto via AFP)

En lo que llevamos de temporada, de la mano del ahora exentrenador del United, el equipo tan solo logró ganar tres partidos: uno por la liga inglesa, ante el Ipswich Town, el pasado domingo 30 de agosto, por la segunda jornada de la competencia doméstica.

Las otras dos victorias corresponden a la Champions League: el 10 de septiembre superaron al Sabah, y desde dicho triunfo, el Manchester no ganó hasta el 3 de noviembre tras una épica remontada contra la Roma en Old Trafford.

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Carrick dejó al equipo en la posición 18, a un punto del último lugar, luego de asumir el cargo la campaña pasada y de tener una gran racha que lo hizo adueñarse del puesto, pero en esta temporada no le aguantaron más y ahora el United pone la mirada en Concacaf para su nuevo timonel.

Según reportes internacionales, Mauricio Pochettino sería el elegido para asumir el reto de levantar al United tras años a la deriva desde la salida de Alex Ferguson en 2013.

El entrenador argentino está actualmente con Estados Unidos y, según informan diversos comunicadores y medios internacionales, ya les dio el sí a los ingleses, por lo que solo falta el pago de la cláusula, que ronda los 10 millones de dólares, para que sea anunciado como nuevo técnico del gigante inglés.