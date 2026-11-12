Equipo grande se queda sin técnico en plena fecha FIFA y ya tendría listo el sustituto

Este jueves se hizo oficial la salida de un técnico de uno de los equipos más grandes e importantes del mundo, como lo es el Manchester United.
Los Red Devils hicieron oficial la destitución de Michael Carrick en medio del parón de selecciones , al encontrarse en puestos de descenso en la Premier League.
En lo que llevamos de temporada, de la mano del ahora exentrenador del United, el equipo tan solo logró ganar tres partidos: uno por la liga inglesa, ante el Ipswich Town, el pasado domingo 30 de agosto, por la segunda jornada de la competencia doméstica.
Las otras dos victorias corresponden a la Champions League: el 10 de septiembre superaron al Sabah, y desde dicho triunfo, el Manchester no ganó hasta el 3 de noviembre tras una épica remontada contra la Roma en Old Trafford.
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Carrick dejó al equipo en la posición 18, a un punto del último lugar, luego de asumir el cargo la campaña pasada y de tener una gran racha que lo hizo adueñarse del puesto, pero en esta temporada no le aguantaron más y ahora el United pone la mirada en Concacaf para su nuevo timonel.
Según reportes internacionales, Mauricio Pochettino sería el elegido para asumir el reto de levantar al United tras años a la deriva desde la salida de Alex Ferguson en 2013.
El entrenador argentino está actualmente con Estados Unidos y, según informan diversos comunicadores y medios internacionales, ya les dio el sí a los ingleses, por lo que solo falta el pago de la cláusula, que ronda los 10 millones de dólares, para que sea anunciado como nuevo técnico del gigante inglés.