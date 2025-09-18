Equipos de primera división tienen poco tiempo para hacer cambios de última hora en sus planillas

Los clubes de primera división ya no pueden contratar nuevos jugadores para el Apertura 2025. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mercado de fichajes para el Apertura 2025 ya está en su cierre y los clubes tienen un inconveniente a tan solo unas horas de poder finiquitar nuevas contrataciones.

Según confirmó el departamento de prensa de la Unafut, el mercado cerró este miércoles, a las 11:59 de la noche, para transferencias internacionales y entre ligas.

De igual manera, si se querían hacer nuevas contrataciones, los equipos tenían tiempo hasta el miércoles a las 11:59 p.m., es decir, el plazo para traer nuevos jugadores ya pasó.

Pero los clubes tienen hasta este jueves, a las 11:59 de la noche, para hacer movimientos internos y renovaciones.

El jugador Kevin Cabezas es el nuevo jugador del Municipal Liberia. Prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Si todo sale como está previsto, el torneo finalizará el 21 de diciembre.