Deportes

Equipos de primera división tienen poco tiempo para hacer cambios de última hora en sus planillas

El mercado de fichajes está en las últimas y así está el panorama de fichajes para los clubes de la primera división

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Los clubes de primera división ya no pueden contratar nuevos jugadores para el Apertura 2025. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mercado de fichajes para el Apertura 2025 ya está en su cierre y los clubes tienen un inconveniente a tan solo unas horas de poder finiquitar nuevas contrataciones.

Según confirmó el departamento de prensa de la Unafut, el mercado cerró este miércoles, a las 11:59 de la noche, para transferencias internacionales y entre ligas.

LEA MÁS: Cartaginés se armó con jugador para cubrir la posición por la que tanto ha sufrido

De igual manera, si se querían hacer nuevas contrataciones, los equipos tenían tiempo hasta el miércoles a las 11:59 p.m., es decir, el plazo para traer nuevos jugadores ya pasó.

Pero los clubes tienen hasta este jueves, a las 11:59 de la noche, para hacer movimientos internos y renovaciones.

Kevin Cabezas firmó por un año con el Municipal Liberia.
El jugador Kevin Cabezas es el nuevo jugador del Municipal Liberia. Prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Si todo sale como está previsto, el torneo finalizará el 21 de diciembre.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Torneo de Apertura 2025Mercado de fichajesFútbol de Costa RicaUnafut
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.