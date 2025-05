Era de Joseph Joseph en Alajuelense: mucho CAR y casi una década de fracasos deportivos

Joseph Joseph llegó a la dirigencia de Alajuelense en el 2016 y su camino ha estado rodeado de piedras y espinas. John Durán. (JOHN DURAN)

Joseph Joseph llegó a la directiva de Alajuelense hace nueve años y desde entonces, los fracasos deportivos del equipo han hecho la misma bulla que el CAR.

El empresario se convirtió en miembro de la junta directiva en el 2016, invitado por Tomás Guardia y durante la presidencia de Raúl Pinto.

Un año después se convirtió en vicepresidente; mientras Fernando Ocampo tomó la presidencia del club y desde febrero del 2023 es el presidente de Alajuelense.

Algunos alaban su chispa para los negocios, pero la mayoría reclama la falta de títulos nacionales, queja que sumó un capítulo más el miércoles anterior, cuando la Liga no pudo conseguir el título 31 de su historia, luego de disputar la gran final del Clausura ante el Herediano.

¿Qué ha fallado en este período y por qué la gestión de Joseph Joseph se ha convertido en sinónimo de fracaso para muchos liguistas?

El CAR se abrió en el 2020, luego de dos años de planificación. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Espinas

Desde que el dueño de Pequeño Mundo llegó a la dirigencia, el liguismo ha recorrido un camino lleno de espinas y de sequía de títulos nacionales.

Del 2016 al 2019, los liguistas no pudieron conseguir los campeonatos y en dos ocasiones, en el Verano 2017 y en el Clausura 2017 se quedaron en el quinto puesto de la tabla.

Luego de tantos traspiés, las esperanzas de los aficionados estaban puestas en el centenario de Alajuelense, en diciembre del 2019, pero cayeron en el último juego ante Herediano, en la tanda de penales.

Pasó un año para que de nuevo los leones pudieran acariciar la gloria, en el Apertura 2020, en plena pandemia del covid-19 consiguieron la ansiada copa número 30 y después de ahí, el panorama volvió a ser terrible para ellos.

Alajuelense no sólo no ha podido conseguir más campeonatos nacionales, sino que además aumentó la cantidad de subcampeonatos y bajó a ser el tercer equipo más ganador del país, cediéndole el puesto del segundo lugar al Team.

A nivel internacional, el panorama ha sido un poco más favorable, tras alcanzar la Liga Concacaf en el 2020, título que le ganaron al Saprissa. Luego cosecharon un subcampeonato y en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 consiguieron el bicampeonato de la Copa Centroamericana de manera invicta.

Pese a los fracasos deportivos, a Joseph se le recordará como el gestor del Centro de Alto Rendimiento (CAR), una estructura que comenzó sus labores en el 2020, gracias a dos años de planificación y de estudio de proyectos similares en países como España y México.

El miércoles anterior, los leones cayeron en el segundo juego de la gran final del Clausura 2025. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Bueno y malo

El exjugador liguista Carlos Hernández puso en una balanza el trabajo del presidente manudo y expresó que no todo ha sido malo.

“Lo del CAR es muy bueno, darle herramientas a los chicos para crecer, es importante. Pero hay otra cosa, lo han asesorado mal y todos sabemos que él es un gran empresario, pero el fútbol se maneja de otra forma.

“Su principal deuda es en lo deportivo, pero eso viene por gente que ha llevado al club y que no han hecho las cosas bien, como Agustín Lleida, y otros que han hecho que tengamos esos años de sequía”, afirmó el Zorro.

¿Debe seguir en el club?

“En lo personal, lo dejaría, pero que se rodee de gente que realmente sepas qué es la institución, lo que son los valores de la LDA, la identidad del equipo y gente que realmente quiera a la institución.

En diciembre del 2020, la Liga obtuvo su último título nacional: la ansiada copa número 30. José Cordero. (Jose Cordero)

“Ese arraigo del liguista no se puede perder, se asesoró mal y vino a la postre que sacaron a algunas leyendas, exjugadores que le han dado mucho a la institución. Siempre he pensado que los españoles no son malos, pero no saben lo que es el equipo, la identidad y no conocen la filosofía del club”, añadió.

El exdirectivo José Cabezas, uno de los integrantes del grupo Transparencia rojinegra, es uno de los opositores a la labor de la directiva que encabeza el presidente manudo.

Para él, no todo ha sido malo, pero considera que la falta de experiencia le está pasando factura.

“Ha sido un hombre muy generoso con Alajuelense, pero su error es la falta de experiencia. La industria del fútbol es muy diferente a Pequeño Mundo y en esto, como se dice, se debe comer zacate.

La llegada del español Agustín Lleida, como gerente deportivo rojinegro ha sido una de las pifias en la institución liguista. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“La cultura de Alajuelense es diferente a la de Saprissa, a la de Herediano y me parece que tiene la capacidad de hacer algo mejor, pero no se rodeó de gente de experiencia. Trajo sus abogados personales, que nunca han estado en la Liga y no le han sabido asesorar”, considera Cabezas.

Para el exdirectivo manudo, en Alajuelense los dirigentes se ganaron el derecho de piso de tener un cargo en la directiva del club.

“Hasta donde yo me acuerdo, para ser directivo de la Liga, los interesados pasaban en comisiones de relaciones públicas, legal, financiera y cuando tenían ciertos conocimientos, se sentaban en la junta directiva.

“Joseph ha traído paracaidistas, de muy buenas intenciones, pero no capaces de entender la industria, entender a los jugadores. Ha sido muy bueno, pero no suficiente y parece que el CAR es la joya de su corona”.