Erick Lonis aclaró sus palabras sobre Fidel Escobar y su supuesto deseo de dejar Saprissa

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de Saprissa, ante una pregunta de La Teja, aclaró que el defensor Fidel Escobar está feliz en el club y que no ha pensado en dejar al Sapri.

Este jueves, el exportero dijo a Deportivas Columbia que el jugador quería dejar el club antes de que cerrara el mercado de fichajes.

Por eso La Teja le envió una consulta sobre el tema y este jueves por la tarde corrigió la información que dio por la mañana.

LEA MÁS: Saprissa está a nada de perder a una de sus grandes figuras que seguiría los pasos de Jefferson Brenes

Fidel Escobar está feliz de la vida en Saprissa, aseguró Erick Lonis. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Está feliz

En la entrevista con la radio, Lonis aseguró que hasta hubo un par de ofertas para el Comandante, pero que no se llegaron a concretar.

Ahora aseguró que no se expresó bien y dijo que el panameño está feliz de la vida.

El contrato de Escobar con el equipo morado vence en diciembre de 2026.