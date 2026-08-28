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Erick Lonis aclaró sus palabras sobre Fidel Escobar y su supuesto deseo de dejar Saprissa

Erick Lonis dio unas declaraciones sobre Fidel Escobar que dieron mucho de qué hablar

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Por Yenci Aguilar Arroyo

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Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de Saprissa, ante una pregunta de La Teja, aclaró que el defensor Fidel Escobar está feliz en el club y que no ha pensado en dejar al Sapri.

Este jueves, el exportero dijo a Deportivas Columbia que el jugador quería dejar el club antes de que cerrara el mercado de fichajes.

Por eso La Teja le envió una consulta sobre el tema y este jueves por la tarde corrigió la información que dio por la mañana.

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15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Fidel Escobar está feliz de la vida en Saprissa, aseguró Erick Lonis. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Está feliz

En la entrevista con la radio, Lonis aseguró que hasta hubo un par de ofertas para el Comandante, pero que no se llegaron a concretar.

Ahora aseguró que no se expresó bien y dijo que el panameño está feliz de la vida.

El contrato de Escobar con el equipo morado vence en diciembre de 2026.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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