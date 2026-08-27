Saprissa está a nada de perder a una de sus grandes figuras que seguiría los pasos de Jefferson Brenes

El defensor saprissista Fidel Escobar tiene un deseo antes de que cierre el mercado de fichajes y en Saprissa no pondrán freno a su sueño.

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado confirmó que el jugador quiere jugar en el extranjero en la presente temporada, sin embargo, no se ha concretado alguna opción para su salida.

Lonis se encuentra en Tegucigalpa, como parte de la delegación de la S que asistió al juego entre los morados y el Olimpia de Honduras, por la Copa Centroamericana y le confirmó la noticia al periodista Anthony Porras.

Erick Lonis, del Comité Deportivo del Saprissa se refirió a la situación de Fidel Escobar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“Fidel está entrenando con nosotros normalmente, lo que creo es que tiene un deseo y él mismo lo ha expresado de salir en esta ventana, él ni su representante ha renunciado a esto.

“Al menos a nosotros nos han presentado algunas que no se han materializado, creo que algunas han sido buenas para él.

“Un par de ellas no se han materializado, nosotros no entramos en temas muy específicos y somos muy transparentes”, destacó.

Fidel Escobar desea dejar el fútbol de Costa Rica, antes del cierre del presente mercado de fichajes. Foto: prensa SC. (San Carlos)

Lesionado

Erick aclaró que en este momento, el jugador está entrenando con el equipo, esto, porque en las últimas horas, su esposa, Stephanie Morales subió unas fotos al lado del jugador, en Cancún, México.

“Tuvo una serie de contracturas musculares, las recuperaciones han sido algo larga de su lesión de la espalda y cuando se regresa empiezan a molestar otras cosas.

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“Físicamente no está al 100 por ciento para la exigencia actual, pero él quiere salir. Él no está por una cuestión médica y mantiene la fe de que pueda salir en esta ventana”, recalcó.

El dirigente tibaseño añadió que siguen dispuestos a escuchar ofertas, en pro del futbolista.

“Cuando un jugador llega a los 29 o 30 años y quiere mejorar o está cerca de su retiro, vuelve esa posibilidad, de salir del país.

“Nosotros de nuestra parte, estamos abiertos a negociar, pero si no llega una oferta que sea satisfactoria para el jugador, se mantiene en el equipo y hasta que se cierre el mercado de transferencias”, comentó.

Este medio contactó a Erick, para tener su posición al respecto, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.