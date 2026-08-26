Saprissa tiene una luz de esperanza y podría ser líder sin necesidad de ganar ante el Olimpia

El Deportivo Saprissa visita al Olimpia de Honduras este jueves por la última jornada de la Copa Centroamericana, en la que se decidirá al primer lugar del grupo y, a su vez, quién se lleva el monto económico de ser el mejor líder de todos los grupos del torneo.

Los de Tibás llegan como segundos, por una razón muy poco común, que fue la que le acabó dando el primer puesto a Cartaginés sobre Motagua en su respectivo sector, y es el tema de las tarjetas.

Saprissa podría ser líder sin tener que ganar en Honduras. (Jose Cordero/José Cordero)

Para este jueves, los morados, ganando, se dejan el primer lugar; este sería el método más sencillo para conseguir la punta; sin embargo, podrían no ganar el compromiso y adueñarse de dicho privilegio.

Para que esto pase, deben no perder, ya que cualquier derrota hace que el panorama sea de segundo lugar, pero si empatan, por cualquier resultado, entran las tarjetas, ya que el gol diferencia, cantidad de anotaciones marcadas en total y, evidentemente, empatando el partido, ese rubro también estaría igualado; serían las cartulinas y ahí la roja a Luis Javier Paradela es lo que tiene al Monstruo contra las cuerdas.

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Pese a la expulsión al cubano en la primera jornada ante Umecit en Panamá, los de Tibás tienen seis amarillas, mientras que los hondureños, siete amonestaciones. La situación es que la roja tiene mayor peso, ya que fue directa, pero en el caso de que a los albos les saquen una expulsión este jueves, y el Monstruo no vea ninguna tarjeta, se dejaría el primer puesto sin ganar.

Las amonestaciones valen por un punto, mientras las rojas por cuatro, y actualmente los ticos cuentan con diez en el apartado del fair play, los olimpistas con siete.

El otro escenario es que los leones catrachos reciban cuatro amarillas, y Saprissa ninguna; entonces ahí estarían mejor en ese criterio de desempate. Sin embargo, en el caso de que igualen también en este, y solo recibieran, hipotéticamente, tres, Olimpia sería líder, ya que el último criterio para desempatar es el ránking Concacaf, y en eso, los de Honduras están por delante de Hernán Medford y compañía.

Cabe aclarar que, en el caso de que la roja sea por doble amarilla, esta cuenta con un punto por cada tarjeta de amonestación y uno extra por la roja, para un total de tres.

Olimpia llega como líder gracias a la roja de Paradela en Panamá. (Jose Cordero/José Cordero)

En caso de que Saprissa sea líder, será el mejor primer lugar y le tocará, además del premio económico de alrededor de 40 mil dólares, medirse al peor segundo lugar de la fase de grupos, además de que dicha serie de cuartos de final se cerraría en la Cueva.

En el caso de que Saprissa no consiga el primer puesto, se medirá con un primer lugar, y cerrando la llave en condición de visitante, además de no obtener el ya mencionado premio económico.