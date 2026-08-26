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Jefferson Brenes compartió emotivo mensaje tras dejar Costa Rica para jugar en Indonesia

Brenes va rumbo a Indonesia

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Por Eduardo Rodríguez

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Luego de un inicio de semestre lleno de goles y buen rendimiento, Jefferson Brenes se convirtió en una de las grandes figuras del Deportivo Saprissa, lo cual facilitó que asumierá un nuevo reto como futbolista profesional en otro país.

15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Brenes mostró el avión en el que viaja a Indonesia. (Jose Cordero/José Cordero)

El legionario publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que no pudo ocultar su emoción por salir al fútbol internacional, específicamente a Indonesia.

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“El niño de barrio y sus sueños”, publicó Jefferson en el avión rumbo a su nuevo destino junto a una frase en un sticker que decía: “Gracias, papá Dios”.

Brenes compartió su emoción por irse a Inodonesia en el avión
Brenes compartió su emoción por irse a Inodonesia en el avión (IG Jefferson Brenes/IG Jefferson Brenes)

El volante se fue del Monstruo tras anotar cuatro goles en el Apertura 2026, después de un doblete en Puntarenas y otro en su último juego, el Ricardo Saprissa, contra Cartaginés.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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