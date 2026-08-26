Jefferson Brenes compartió emotivo mensaje tras dejar Costa Rica para jugar en Indonesia

Luego de un inicio de semestre lleno de goles y buen rendimiento, Jefferson Brenes se convirtió en una de las grandes figuras del Deportivo Saprissa, lo cual facilitó que asumierá un nuevo reto como futbolista profesional en otro país.

Brenes mostró el avión en el que viaja a Indonesia. (Jose Cordero/José Cordero)

El legionario publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que no pudo ocultar su emoción por salir al fútbol internacional, específicamente a Indonesia.

LEA MÁS: Luis Flores revela la curiosa forma en que Cartaginés se enteró de que era líder

“El niño de barrio y sus sueños”, publicó Jefferson en el avión rumbo a su nuevo destino junto a una frase en un sticker que decía: “Gracias, papá Dios”.

Brenes compartió su emoción por irse a Inodonesia en el avión (IG Jefferson Brenes/IG Jefferson Brenes)

El volante se fue del Monstruo tras anotar cuatro goles en el Apertura 2026, después de un doblete en Puntarenas y otro en su último juego, el Ricardo Saprissa, contra Cartaginés.