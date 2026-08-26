Exportero del Saprissa Minor Álvarez recibe una dura noticia antes del juego entre Xelajú y el Luis Ángel Firpo

El portero Minor Álvarez recibió una dura noticia, a horas del juego entre su club, el Xelajú de Guatemala, y el Luis Ángel Firpo, por la quinta fecha de la Copa Centroamericana.

Este miércoles, los chivos se medirán ante el cuadro que dirige el tico Marvin Solano y una victoria contra los salvadoreños los dejaría con posibilidades de avanzar a la siguiente fase, eso sí, dependiendo de una serie de resultados.

Sin embargo, para este duelo el técnico Roberto Hernández tomó una drástica decisión con respecto al portero tico.

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El arquero tico Minor Álvarez quedó fuera de convocatoria para el juego entre Xelajú y Luis Ángel Firpo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

No jugará

José Zamora, gerente del cuadro guatemalteco, le confirmó a La Teja que Álvarez no estará en la convocatoria por decisión técnica.

Zamora no profundizó en las razones por las cuales el exportero del Saprissa no fue convocado para este encuentro.

Medios como Claro Sports aseguran que luego del duelo ante Plaza Amador hubo un roce entre Álvarez y su entrenador porque el tico no estuvo bien, de hecho, cometió un autogol.

De acuerdo con Claro Sports, para este partido Estuardo Sicán será el portero titular y, por primera vez, el joven Estuardo Chang fue convocado como suplente.

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El juego entre Xelajú y Luis Ángel Firpo será este miércoles, a las 8:30 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El panorama del grupo A

En este momento, Alajuelense tiene seis puntos y se encuentra en el tercer puesto, por diferencia de goles (+2). El Firpo (+4) y Plaza Amador (+2) se ubican en el primer y segundo lugar, con el mismo número de puntos.

El Xelajú (-2) y Diriangén (-6) de Nicaragua tienen tres puntos y, en el caso de los pinoleros, ya agotaron sus cartuchos, por lo que se quedaron en la primera etapa del certamen.

Si Xelajú ganara, llegaría a los 6 puntos, pero depende del resultado del partido entre la LDA y los panameños. Lo más conveniente para el equipo chapín es una victoria de los leones y tendrían que hacer, por lo menos, 4 goles.