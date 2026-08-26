Luis Flores revela la curiosa forma en que Cartaginés se enteró de que era líder

De la manera más insólita posible, el Club Sport Cartaginés terminó líder de su grupo en la Copa Centroamericana gracias a tener menos tarjetas amarillas que el Motagua de Honduras.

Los brumosos, al momento de anotar el 2-0 por intermedio de Joaquín Alonso Hernández, necesitaban que al Motagua le empataran en Guatemala, ya que iba ganando 0-1 y, a los minutos, pasó, por lo que con un tanto más los paperos sentenciaban la cima, ya que estaban igualados en todo, pero no ocurrió.

Las amarillas fueron el rubro por el que Cartago acabó líder. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin embargo, el criterio de desempate por medio de las tarjetas también estaba muy parejo, por lo que el último criterio de desigualdad era la posición en el ranking Concacaf; en la que los hondureños están adelante de los de la Vieja Metrópoli.

Durante el tiempo de reposición, en Guatemala le mostraron una tarjeta amarilla a un futbolista del Motagua, lo cual resultó muy importante para que los ticos se quedaran con el liderato, algo que relató el volante Luis Flores sobre cómo fue ese proceso para convertirse en líderes de la manera menos esperada.

LEA MÁS: El Herediano sigue en un grave problema pese a declaraciones de Jafet Soto

“En un momento del tiempo de reposición nos dijeron que nos hacía falta un gol para el liderato, pero ya teníamos muy poco tiempo, entonces nada más nos dijeron que estábamos clasificados y todo bien”, dijo.

El mediocampista afirmó que al entrar al camerino, se enteraron de que, al final, sin ese tanto más, acabaron en la cima.

“Llegando al camerino nos dicen que, por temas de amarillas, nosotros estamos de líderes y era algo que no sabíamos. Al final nos da alegría que, sea de la forma que sea, nos dé ese liderato, mejorando lo que hicimos el año pasado y ahora, en esta fase que viene, queremos seguir mejorando, ya que la idea de nosotros es pelear este campeonato”, agregó.

El volante respondió acerca de la importancia de cuidar todos los detalles, por más mínimos que puedan ser, como es el caso de las amarillas.

Flores contó que en el camerino se enteraron del liderato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sí, de hecho estuvimos hablando de que en la última jugada nos pudieron sacar una amarilla en donde cortamos una jugada y gracias a Dios no se dio, ya que nos hubiera dado el segundo lugar, pero felices por el liderato, el invicto y el trabajo que está haciendo el grupo”, agregó Flores.

LEA MÁS: Exportero del Saprissa Minor Álvarez recibe una dura noticia antes del juego entre Xelajú y el Luis Ángel Firpo

Cartaginés acabó con ocho unidades, un saldo positivo de seis, y la misma cantidad de goles anotados en total que el Motagua, pero al final fue el fair play lo que le dio el liderato, ya que, previo a las tarjetas, un criterio de desempate es el del enfrentamiento directo entre ambos, pero los brumosos y catrachos empataron a un gol en el duelo correspondiente entre ambos, disputado semanas atrás.